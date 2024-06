Gương sáng đại úy trinh sát ma túy

Trưởng thành từ những lần đánh án, trực tiếp đương đầu với tội phạm ma túy, Đại úy Vũ Văn Nhất đã trở thành một trong những điểm tựa của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Mường Lát.

Đại úy Vũ Văn Nhất, Tổ trưởng Tổ trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Mường Lát. Ảnh: Đồng Thành

Đại úy Vũ Văn Nhất (sinh năm 1989) được phân công lên huyện Mường Lát công tác từ năm 2018. Đây vốn là địa bàn phức tạp về ma túy, trong khi trình độ dân trí còn chưa cao, địa hình chia cắt, giao thông còn gặp nhiều khó khăn. Là người nhanh nhẹn, nhạy bén và gan dạ, Đại úy Nhất đã được lãnh đạo Công an huyện phân công làm lính trinh sát, trực tiếp tham gia vào công tác điều tra tội phạm về ma túy.

Khắc phục khó khăn về giao thông, khoảng cách địa lý, trình độ dân trí ở địa bàn công tác, Đại úy Vũ Văn Nhất đã làm tốt công tác dân vận, gây dựng mối quan hệ gắn bó, mật thiết với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng ở cơ sở và Nhân dân. Đồng thời anh bám sát địa bàn, đi sâu tìm hiểu, phân tích hành vi, thủ đoạn, động cơ, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ của các đối tượng, để từ đó có phương án đấu tranh, hoặc vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trong nhiều vụ án, Đại úy Vũ Văn Nhất đã không quản đường xa, điều kiện thời thiết khắc nghiệt, nhiều ngày lăn lộn tại địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc cung đường, thời gian, cách thức vận chuyển ma túy, sở trường, sở đoản của các đối tượng. Từ đó, anh chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho chỉ huy phương án đấu tranh, vừa bắt khống chế thành công đối tượng cùng tang vật, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đồng chí, đồng đội tham gia đánh án.

Khi phương án bắt đối tượng được thông qua, Đại úy Nhất cũng là một trong những người xung phong lên tuyến đầu để trấn áp, bắt giữ các đối tượng. Do khung hình phạt nghiêm minh, trong hầu hết vụ án ma túy, biết bị vây bắt, các đối tượng đã cầm súng, lên đạn, sẵn sàng liều mình chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng hòng thoát thân. “Mặc dù vậy, anh em cũng phải dũng cảm xông lên, vì chỉ cần chút sơ hở, chần chừ, đối tượng có thể lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở để tẩu thoát và tiêu hủy vật chứng phạm tội”, Đại úy Nhất chia sẻ.

Và không ít lần đánh án, Đại úy Nhất cùng nhiều đồng đội còn bị các đối tượng dùng vũ khí nguy hiểm, mang tính sát thương cao tấn công. Nhưng bằng sự dũng cảm, gan dạ và thành thạo nghiệp vụ, anh và đồng đội đã không chế, bắt giữ thành công các đối tượng. Tuy nhiên, chuyện bị thương trong quá trình đánh án ma túy với những người lính trinh sát như anh thì không tránh khỏi. Như trong lần tham gia chuyên án cùng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), truy bắt 4 đối tượng vận chuyển 1 bánh heroin và 12 nghìn viên ma túy tổng hợp, Đại úy Nhất đã bị thương, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Công an tỉnh.

Sau những đợt trị thương, không những anh không mảy may lo sợ, trái lại, càng “hưng phấn” hơn khi đương đầu với tội phạm ma túy. Bởi anh nghĩ: “Trách nhiệm là Tổ trưởng Tổ trinh sát, anh phải nêu cao tinh thần trong hành động và chiến đấu, để đồng đội, đồng chí noi gương làm theo. Trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy luôn cần những người quả cảm, quyết liệt và gan dạ”.

Với suy nghĩ ấy, hơn 5 năm qua, Đại úy Vũ Văn Nhất đã trực tiếp trinh sát và tham gia đánh án hàng chục vụ ma túy trên địa bàn huyện Mường Lát. Tính riêng từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2023, anh đã trinh sát, xây dựng kế hoạch, tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện Mường Lát lập phương án đấu tranh và cùng với các trinh sát trong Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy bắt 55 vụ với 81 đối tượng tội phạm ma túy. Cùng thời gian này, anh còn tham gia phối hợp với các lực lượng công an tỉnh và bộ đội biên phòng bắt giữ 3 vụ với 4 đối tượng. Từ bề dày thành tích trong đánh án, Đại úy Nhất đã được lãnh đạo Công an huyện Mường Lát giao phụ trách nhiều địa bàn phức tạp, điểm “nóng” ma túy.

Với nhiều thành tích trong công tác, Đại úy Vũ Văn Nhất đã nhận được nhiều phần thưởng, danh hiệu thi đua cao quý. Mới đây nhất, anh được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023, cùng nhiều lần thưởng “nóng” trong những lần đánh án thu giữ lượng lớn ma túy trên địa bàn.

Đồng Thành