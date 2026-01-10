Góp phần cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Kết thúc năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận trong hành động, kinh tế - xã hội trên địa bàn 8 xã mới sau sắp xếp đơn vị hành chính ở khu vực huyện miền núi Bá Thước cũ vẫn chuyển mình mạnh mẽ. Trong đó, công tác giảm nghèo tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Thành quả ấn tượng ấy có sự đóng góp quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách do Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bá Thước (NHCSXH Bá Thước) triển khai thực hiện.

Cán bộ NHCSXH Bá Thước kiểm tra tình hình sử dụng vốn chính sách tại xã Thiết Ống.

Những ngày này về xã Thiết Ống là những hình ảnh thôn làng trù phú, thanh bình. Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, mà nhiều hộ gia đình ở đây đã có “của ăn của để”. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,93%.

Ngôi nhà mới khang trang vừa được gia đình ông Cao Bằng Dứng ở thôn Liên Thành, xã Thiết Ống xây dựng xong. Đây là kết quả của sự tích cóp, đầu tư làm ăn sau nhiều năm vay vốn ngân hàng chính sách xã hội. Trước đây, gia đình ông thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Được hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ, ông đã vay 50 triệu đồng đầu tư chăn nuôi trâu. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay gia đình ông đã thoát nghèo. Hiện ông đang tiếp tục vay thêm nguồn vốn 100 triệu đồng để mở rộng phát triển kinh tế gia đình.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, NHCSXH Bá Thước cũng khẩn trương hòa nhịp, điều chỉnh thích ứng để bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách không bị gián đoạn. Sau sắp xếp, đơn vị phụ trách công tác tín dụng với 8 xã mới là Bá Thước, Thiết Ống, Văn Nho, Điền Quang, Điền Lư, Quý Lương, Cổ Lũng, Pù Luông. Dù tên gọi đơn vị hành chính có thay đổi và mở rộng địa giới, song các phiên giao dịch, các điểm giao dịch từ đầu tháng 7/2025 đến nay vẫn tiếp tục tổ chức đúng lịch hẹn, đúng địa điểm và đúng quy trình, cho thấy quyết tâm của đơn vị trong việc giữ vững mạch chảy vốn tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách. Ngân hàng đã duy trì 15 điểm giao dịch thực hiện tại hội trường các UBND xã cũ và xã mới; có 6 điểm giao dịch tại nhà văn hóa thôn gồm: thôn Cộn, thôn Nghĩa, khu phố 4, xã Bá Thước; thôn Pù Luông, xã Pù Luông; thôn Kế, xã Thiết Ống; thôn Xăm, xã Điền Quang.

Cùng với đó, để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách một cách thuận lợi, NHCSXH Bá Thước đã tiến hành ký kết lại hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị - xã hội tại các xã sau sáp nhập nhằm chuẩn hóa nội dung hợp tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan. Cùng với đó, với sự hướng dẫn nhiệt tình, cụ thể của cán bộ tổ giao dịch lưu động tại điểm giao dịch xã, các hoạt động như giải ngân, thu nợ, thu lãi, nhận gửi tiền tiết kiệm của khách hàng... đã diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, mang đến sự hài lòng cho bà con. Sau 6 tháng sáp nhập, chính quyền cơ sở luôn tạo điều kiện hỗ trợ ngân hàng về cơ sở vật chất và cử cán bộ công an có mặt tại các điểm giao dịch nhằm bảo đảm mọi hoạt động của NHCSXH diễn ra an toàn và dòng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước luôn thông suốt, kịp thời.

Đến ngày 30/12/2025 tổng nguồn vốn tín dụng của NHCSXH Bá Thước đạt 786,3 tỷ đồng, tăng 77 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 10,9%, đạt 145% kế hoạch năm. Kết cấu dư nợ các chương trình tín dụng chuyển dịch hợp lý, phù hợp với thực tiễn hoạt động, trong đó tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm, dư nợ đạt 686 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 87,3% tổng dư nợ; tín dụng phục vụ đời sống, dư nợ đạt 99,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,7% tổng dư nợ.

Có thể khẳng định dòng vốn tín dụng chính sách luôn được giữ vững kể từ ngày đầu thành lập đến giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tín dụng chính sách được ghi nhận là “trụ cột”, là “điểm sáng” trong công cuộc bảo đảm an sinh xã hội.

Phát huy thành tích đạt được, NHCSXH Bá Thước đã và đang tích cực chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung huy động nguồn lực, nhanh chóng chuyển tải nguồn vốn về cơ sở nhằm phục vụ người dân tốt nhất.

Minh Hà