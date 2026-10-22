Giúp nhau giảm nghèo bền vững

Ở xã Xuân Du, những cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ người khó khăn đang góp phần khơi dậy ý chí vươn lên trong cộng đồng. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả đến cách làm thiết thực giúp người dân thay đổi tư duy, các điển hình này đã và đang tạo sức lan tỏa, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Từ sự hỗ trợ của anh Hà Văn Tám, gia đình chị Vi Thị Huệ ở thôn Cán Khê đã mở rộng diện tích trồng riềng, mang lại nguồn thu ổn định.

Là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi ở thôn 7, anh Hà Văn Tám đã xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp với các loại cây ăn quả, cây riềng, cây đào, cây keo kết hợp chăn nuôi. Mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đầu tư hệ thống tưới tự động và cảm biến theo dõi điều kiện sản xuất, mô hình của gia đình anh mang về nguồn thu từ 600 - 700 triệu đồng/năm (đã trừ chi phí), tạo việc làm thường xuyên, thời vụ cho 8 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Tám còn hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ cây giống, con giống và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho các hộ khó khăn. Với anh, giúp người dân biết cách làm ăn, chủ động phát huy lợi thế đất đai và áp dụng tiến bộ kỹ thuật chính là hướng hỗ trợ thiết thực để thoát nghèo lâu dài. Gia đình anh đã trực tiếp giúp đỡ 2 hộ nghèo ổn định sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Một trong những hộ được anh Tám hỗ trợ là gia đình chị Vi Thị Huệ ở thôn Cán Khê. Từ 500m2 đất trồng riềng ban đầu được anh hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật, sau 3 năm, gia đình chị đã mở rộng diện tích lên 1,5ha. Chia sẻ về quá trình phát triển sản xuất, chị Huệ cho biết: “Được anh Tám hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống, gia đình tôi có thêm nguồn lực, kinh nghiệm và mạnh dạn mở rộng diện tích trồng riềng. Trước đây, chúng tôi còn thiếu kiến thức, chưa biết lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao thu nhập. Nhờ được hướng dẫn tận tình, gia đình từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, đầu tư vào sản xuất để cải thiện cuộc sống. Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều hộ dân được hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển kinh tế”.

Cùng với phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế lâm nghiệp cũng mở ra hướng nâng cao thu nhập cho người dân miền núi. Tiêu biểu là ông Lê Văn Thơm, người có nhiều năm gắn bó với nghề rừng. Khi có chủ trương giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, ông chủ động nhận khoán gần 10ha đất lâm nghiệp. Trên diện tích được giao, ngoài bảo vệ, chăm sóc rừng thông, gia đình ông đầu tư trồng 6ha keo lai nuôi cấy mô theo hướng phát triển rừng gỗ lớn; đồng thời tận dụng tán rừng để chăn nuôi gia súc, gia cầm, tạo thêm nguồn thu phục vụ đời sống. Nhờ khai thác hợp lý tiềm năng đất rừng, thu nhập bình quân của gia đình ông đạt khoảng 200 triệu đồng/năm.

Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, ông Thơm còn hướng dẫn các hộ dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, khuyến khích sử dụng giống keo nuôi cấy mô, keo hom, keo lai để nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng. Việc chia sẻ kinh nghiệm, vận động bà con chuyển từ trồng rừng theo tập quán sang chú trọng thâm canh, lựa chọn giống phù hợp không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp mà còn tạo việc làm tại chỗ, giúp người dân có thêm thu nhập từ công chăm sóc và sản phẩm rừng. Những kinh nghiệm được chia sẻ từ thực tiễn của ông Thơm đã giúp các hộ dân có thêm cơ sở lựa chọn phương thức sản xuất phù hợp, nâng cao giá trị rừng trồng và từng bước ổn định sinh kế.

Từ những tấm gương như anh Hà Văn Tám, ông Lê Văn Thơm, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo ở Xuân Du đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Điểm chung của các điển hình là không chỉ nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng mà còn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, hỗ trợ nguồn lực và khơi dậy tinh thần tự lực trong cộng đồng. Đây chính là nền tảng để người dân địa phương chủ động vươn lên, từng bước nâng cao đời sống, góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Phan Nga