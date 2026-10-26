Giữ “lá phổi xanh” trong không gian di tích

Trong bối cảnh du lịch đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững, việc giữ gìn “lá phổi xanh” trong không gian di tích không chỉ góp phần bảo tồn di sản, mà còn là yếu tố quyết định để đưa du lịch Thanh Hóa trở thành điểm đến xanh, thân thiện, hấp dẫn du khách.

Du khách tham quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn).

Sau khi tham quan các công trình kiến trúc tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn), đoàn du khách đến từ TP Hà Nội dừng chân dưới tán lá xanh mát của cây đa thị tại sân Rồng để tận hưởng không khí trong lành, thoáng mát. Ông Nguyễn Bá Hùng, một du khách trong đoàn, cho biết: “Về với Lam Kinh, chúng tôi được tìm hiểu, tham quan các công trình kiến trúc đặc sắc và được khám phá rừng cây cổ thụ, nghe câu chuyện lịch sử của các cây di sản như: cây đa thị, cây lim hiến thân, cây ổi cười. Không chỉ vậy, cảnh quan, môi trường ở đây rất sạch sẽ, thoáng đãng, góp phần làm tôn nghiêm vẻ đẹp của khu di tích và để lại ấn tượng trong lòng du khách”.

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh là một quần thể có diện tích khoảng 200ha gồm núi, sông, hồ, khe suối và những cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm cùng khu rừng đặc dụng với nhiều loài gỗ quý như: dổi, lim xanh, long não, sồi nếp...

Theo bà Bùi Ánh Tuyết, Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, việc bảo tồn rừng đặc dụng cùng hệ thống cây xanh, cây di sản tại Lam Kinh không chỉ giúp nâng tầm giá trị di tích mà còn tạo không gian du lịch sinh thái hấp dẫn. Bởi vậy, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân vùng giáp ranh; đồng thời vận động các hộ dân ký cam kết bảo vệ rừng và chấp hành nghiêm quy định phòng cháy, chữa cháy rừng. Công tác thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ cảnh quan được duy trì nền nếp, đặc biệt trong các đợt cao điểm lễ hội. Nhờ đó, môi trường di tích luôn được duy trì xanh, sạch, đẹp, mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Khu Di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc) được bao bọc bởi gần 100ha rừng đặc dụng nên có không gian, cảnh quan xanh mát quanh năm. Để giữ “lá phổi xanh” trong không gian di tích, ban quản lý đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng đến người dân và khách du lịch. Ngoài ra, ban cũng tăng cường quảng bá du lịch, áp dụng công nghệ xanh và giải pháp giảm thiểu tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên thiên nhiên. Tích cực trồng mới và chăm sóc, bảo vệ rừng nhằm tạo cảnh quan, môi trường xanh, thoáng đãng... Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển đa dạng sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa, tâm linh.

Thanh Hóa sở hữu hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú, đa dạng, với 1.535 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và kiểm kê bảo vệ. Các di tích đã và đang là nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn quý giá, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch cũng gây ra những tác động không nhỏ, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường tại các di tích. Xuất phát từ thực tế đó, các địa phương trong tỉnh đã chủ động đề ra nhiều giải pháp cũng như tạo không gian xanh tại các di tích, như: đầu tư trang bị thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác vệ sinh môi trường, có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, bố trí hệ thống thùng rác hợp lý, đảm bảo mỹ quan trong khu di tích. Thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư cũng như khách du lịch. Trồng mới cây xanh và phát triển các sản phẩm du lịch xanh, du lịch sinh thái, theo hướng tôn trọng các yếu tố tự nhiên, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Qua đó, góp phần duy trì và phát huy giá trị của các di tích và mang đến nhiều trải nghiệm xanh cho du khách.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt