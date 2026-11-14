Giao lưu văn nghệ “Hạc Thành - Giai điệu ươm mầm ước mơ”

Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, UBND phường Hạc Thành vừa tổ chức thành công chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Hạc Thành - Giai điệu ươm mầm ước mơ”, thu hút sự tham gia của đông đảo của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Toàn cảnh chương trình giao lưu văn nghệ “Hạc Thành - Giai điệu ươm mầm ước mơ”.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, tri ân các thế hệ nhà giáo; đồng thời tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, bổ ích, góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa các nhà trường.

Tại vòng thi cấp phường, các đơn vị đã mang đến 11 tiết mục đặc sắc được lựa chọn qua các vòng giao lưu cấp cụm. Với nhiều thể loại phong phú như: đơn ca, tốp ca, múa, nhảy hiện đại, hát múa tập thể..., các tiết mục được dàn dựng công phu, có sự đầu tư về trang phục, đạo cụ và hình thức biểu diễn. Nội dung tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; truyền thống vẻ vang của ngành giáo dục; tình cảm thầy trò, tình yêu mái trường và những ước mơ tươi đẹp của tuổi trẻ.

Tiết mục tham gia chương trình giao lưu văn nghệ “Hạc Thành - Giai điệu ươm mầm ước mơ”.

Điểm nhấn của chương trình là sự hồn nhiên, trong sáng và tinh thần biểu diễn tự tin, nhiệt tình của các em học sinh. Bằng những lời ca, điệu múa giàu cảm xúc, các em không chỉ thể hiện tình cảm yêu mến, biết ơn đối với thầy cô mà còn mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tạo nên một ngày hội văn nghệ ý nghĩa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện trao giải cho đội đoạt giải nhất.

Thông qua hoạt động giao lưu, Ban Tổ chức có dịp đánh giá, khích lệ phong trào văn hóa, văn nghệ tại các cơ sở giáo dục; phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, tạo nguồn nhân tố tham gia các hội thi, cuộc thi văn nghệ cấp tỉnh.

Nguyễn Hợi