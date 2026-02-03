“Gian hàng 0 đồng” - Ấm tình nơi biên giới tại xã Yên Khương

Công an xã Yên Khương vừa tổ chức “Gian hàng 0 đồng” nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con Nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chương trình được tổ chức nhằm chung tay hỗ trợ cho hơn 1.000 hộ gia đình tại các bản vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn ở xã Yên Khương.

Khác với những phiên chợ thông thường, tại đây, mọi mặt hàng đều có giá “0 đồng”. Danh mục hàng hóa được chuẩn bị kỹ lưỡng, phù hợp nhu cầu thiết yếu của người dân trong dịp Tết, bao gồm những mặt hàng như: quần áo ấm, chăn, màn và rất nhiều loại nhu yếu cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày khác.

Để thuận tiện cho bà con đi lại, Công an xã đã chia thành 2 điểm lưu động, một điểm tại Nhà văn hóa bản Xắng Hằng để phục vụ bà con bản Xắng Hằng và bản Yên Bình; một điểm tại Nhà văn hóa bản Mè để phục vụ bà con các bản Mè, Giàng (Chí Lý, Nặm Đanh).

Anh Lương Văn Ót, Trưởng bản Mè chia sẻ: "Việc Công an xã tổ chức gian hàng 0 đồng đến tận tay cho bà con Nhân dân dịp Tết đến, Xuân về là hết sức ý nghĩa. Bà con háo hức, phấn khởi lắm khi chọn được những món hàng ưng ý. Thay mặt dân bản, cảm ơn các chiến sĩ Công an".

Cũng cùng quan điểm, chị Hà Thị Linh, ở bản Mè cho biết thêm: Hoạt động này không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn khi Tết đang cận kề, từ đó giúp thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân tại địa phương.

Đây không không chỉ đơn thuần là tặng quà, mà còn là dịp để các chiến sĩ Công an xã Yên Khương gần gũi, lắng nghe và chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng biên, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thượng tá Hà Thành Trung, Trưởng Công an xã Yên Khương cho biết: Những món hàng tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là cảm chân thành của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã và sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Thứ Bảy tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm những điểm bán hàng “0 đồng” nhằm hỗ trợ được nhiều bà con hơn, với mong muốn nhiều người sẽ có một mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình trên vùng đất biên cương. Từ đó, tiếp tục gắn bó, đồng hành với Công an xã Yên Khương trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc một cách sâu, rộng.

Quốc Hương và CTV