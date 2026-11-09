Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại xã Thanh Quân

Sáng 9/11, đồng chí Lê Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ và công tác phòng, chống thiên tai tại xã Thanh Quân.

Đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở tại xã Thanh Quân.

Qua kiểm tra cho thấy, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã xuất hiện nguy cơ sạt lở đất tại một số khu vực. Chính quyền địa phương đã chủ động rà soát, tổ chức di dời 3 hộ dân với 19 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Đoàn công tác đã kiểm tra đập tràn có nguy cơ ngập lụt, chia cắt tại xã Thanh Quân.

Tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Thanh Quân trong triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, địa phương không được chủ quan, lơ là; cần tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, duy trì nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên kiểm tra hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi và những vị trí xung yếu, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đồng thời, chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và phương án sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Tổ chức cảnh báo kịp thời tại các điểm nguy hiểm, nhất là khu vực đập tràn, ngầm tràn, không để người dân đi qua khi nước dâng cao; thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân lên hàng đầu.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra công tác tiêu úng tại Trạm bơm tiêu Đông Thịnh (phường Đông Sơn), đánh giá tình hình vận hành công trình và khả năng tiêu thoát nước, góp phần chủ động ứng phó với tình trạng ngập úng do mưa lớn.

Khánh Phương