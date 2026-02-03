Giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các dự án do Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung là nhà đầu tư, nhà thầu thi công

Chiều 3/2, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc về giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các dự án do Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung là nhà đầu tư, nhà thầu thi công trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh; các xã, phường liên quan.

Từ sau hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung vào tháng 3/2025, Tập đoàn đã nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế thiếu sót thuộc trách nhiệm của đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết các dự án. Đồng thời tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, bố trí nguồn vốn, nhân lực, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu để triển khai các dự án; chủ động phối hợp với chủ đầu tư, chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ vướng mắc. Đến nay, tiến độ các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong số những dự án cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đến nay chỉ còn 6 dự án. Trong đó, các dự án do Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung làm nhà đầu tư gồm có: Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê; Dự án khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam Sông Mã (phường Hạc Thành); Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng. Tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án này đều chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Các dự án đầu tư công do Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung là nhà thầu thi công gồm có: Dự án đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trục chính phía Tây - Khu Kinh tế Nghi Sơn; Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đại diện Tập đoàn Xây dựng Miền Trung cho biết, mặc dù còn một số khó khăn, vướng mắc, nhưng hiện tại, các dự án đang đảm bảo tiến độ theo yêu cầu đề ra. Do vậy, Tập đoàn đề nghị UBND tỉnh xem xét đưa các dự án ra khỏi danh mục các dự án khó khăn, vướng mắc định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch Tập đoàn Miền Trung Mai Xuân Thông phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo phường Hạc Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo xã Sao Vàng phát biểu tại buổi làm việc.

Qua nắm bắt thực tiễn và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung trong việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh về khắc phục tồn tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án do Tập đoàn làm chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công.

So với thời điểm tháng 3/2025, từ 30 dự án đang có nhiều tồn tại, vướng mắc, đến nay, chỉ còn 6 dự án có vướng mắc, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Tập đoàn, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, các địa phương trong việc tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Với những dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, trong đó, tập trung chủ yếu vào công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ từng dự án cụ thể; đồng thời yêu cầu các địa phương liên quan phải nỗ lực hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục và phải có cam kết cụ thể về thời hạn bàn giao mặt bằng sạch; chủ đầu tư phải đảm bảo nguồn vốn để thực hiện chi trả ngay sau khi phương án được phê duyệt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở ngành chức năng, căn cứ chức năng nhiệm vụ, tăng cường phối hợp, hỗ trợ các địa phương và Tập đoàn Xây dựng Miền Trung trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như trong quá trình thực hiện các dự án.

Phong Sắc