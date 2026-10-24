Gần 200 VĐV tranh tài tại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026

Sáng 24/10, tại cụm sân Pickleball Lasong Hotel and Villas, phường Nam Sầm Sơn, Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026 đã khai mạc với sự tham gia của gần 200 vận động viên (VĐV) đến từ các câu lạc bộ (CLB) trong và ngoài tỉnh.

Đây là giải đấu do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Nam Sầm Sơn tổ chức.

Các VĐV dự tranh ở 2 nhóm tuổi gồm: đồng đội từ 19 đến 40 tuổi và đồng đội trên 40 tuổi với 3 nội dung gồm đôi nữ, đôi nam nữ và đôi nam.

Ở cả 2 nhóm tuổi, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 4 đội có điểm số cao nhất vào bán kết với 1 set chạm 21 điểm. Đội nào thắng trước 2 set sẽ chiến thắng chung cuộc.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng UBND phường Nam Sầm Sơn trao cờ lưu niệm cho các CLB tham dự.

Không chỉ lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục - thể thao trong toàn tỉnh, giải đấu còn góp phần thúc đẩy du lịch Thanh Hóa mùa thấp điểm, quảng bá hình ảnh du lịch biển Nam Sầm Sơn. Qua đó, tạo thêm sức hút cho điểm đến và mở ra cơ hội kết nối giữa thể thao và du lịch.

Với thể thức thi đấu đồng đội khi mỗi đội được phép có 2 lần thay người trong mỗi set đấu, các cuộc so tài ngày từ vòng bảng đã diễn ra kịch tính, hấp dẫn với nhiều pha bóng hay.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đồng đội tại vòng bảng đã diễn ra quyết liệt với nhiều kết quả bất ngờ.

Theo kế hoạch, giải sẽ khép lại vào chiều 25/10 với các trận chung kết ở 2 nhóm tuổi cùng lễ trao thưởng.

Duy Tính