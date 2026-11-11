Gala Sao Mai 2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn 21h ngày 15/11 – Đại tiệc âm nhạc hội tụ những giọng ca tài năng

Sân khấu Gala Sao Mai 2026 đã sẵn sàng cho một đêm hội ngộ đặc biệt, nơi những giọng ca tài năng cùng gặp gỡ, kết nối và thăng hoa trong không gian âm nhạc đầy màu sắc!

Tâm điểm của đêm Gala là sự góp mặt của các thí sinh xuất sắc vòng chung kết Sao Mai 2026 cùng 11 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng - những giọng ca đã trưởng thành và ghi dấu ấn qua các mùa giải Sao Mai. Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn đặc sắc, những cuộc gặp gỡ âm nhạc thú vị và khoảnh khắc thăng hoa khó quên.

Cùng chờ đón đêm hội ngộ đặc biệt và những bất ngờ đang chờ được bật mí tại Gala Sao Mai 2026 diễn ra vào 21h00, ngày 15/11/2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và nền tảng truyền hình số Quốc gia VTVgo.