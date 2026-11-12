Gala Sao Mai 2026: Những cuộc hội ngộ của các thế hệ giọng hát bên bờ biển Sầm Sơn

Gala Sao Mai 2026 diễn ra vào lúc 21h tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa và được THTT trên VTV3 VTVgo và Saomai.vtv.vn, fanpage Sao Mai VTV, YouTube.

Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những gương mặt từng trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai, Gala Sao Mai 2026 còn mang đến cơ hội để các thí sinh mùa giải năm nay đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ đã có chỗ đứng trong đời sống âm nhạc. Bên bờ biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), những giọng hát thuộc nhiều thế hệ, nhiều phong cách sẽ cùng tạo nên một đêm nhạc đặc biệt trước thềm Chung kết và Trao giải.

Diễn ra lúc 21h00 ngày 15/11 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Gala Sao Mai 2026 là chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình kéo dài 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ sân khấu cuộc thi đến những hành trình âm nhạc riêng

Một cuộc thi có thể khép lại bằng những giải thưởng, nhưng con đường nghệ thuật của mỗi ca sĩ lại được quyết định bởi hành trình dài phía sau. Với Sao Mai, sức sống của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tìm kiếm những giọng hát triển vọng, mà còn được thể hiện qua những nghệ sĩ đã bước ra từ sân chơi này, tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp và tạo dựng dấu ấn riêng trong âm nhạc Việt Nam.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Gala Sao Mai 2026. Chương trình đặt các ca sĩ từng trưởng thành từ Sao Mai bên cạnh những thí sinh đang ở chặng cuối cuộc thi, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những người đã đi qua hành trình dự thi và thế hệ đang chuẩn bị bước vào một dấu mốc quan trọng của sự nghiệp.

Đặc biệt, Gala diễn ra trước Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 một tuần, sau các liveshow tại trường quay. Đây là dịp để các thí sinh trải nghiệm một không gian biểu diễn khác biệt: Sân khấu ngoài trời, khán giả trực tiếp và những tiết mục không đặt nặng yếu tố chấm điểm. Thay vì tiếp tục cạnh tranh, họ có cơ hội cùng biểu diễn, giao lưu và quan sát cách những nghệ sĩ đi trước làm chủ sân khấu.

Sầm Sơn - Điểm hẹn của âm nhạc và sắc màu văn hóa xứ Thanh

Việc lựa chọn Thanh Hóa làm địa điểm tổ chức Gala không chỉ tạo thêm không gian biểu diễn mới cho chương trình, mà còn mở ra cơ hội giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch của vùng đất xứ Thanh đến khán giả cả nước. Từ Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh đến Pù Luông và biển Sầm Sơn, những địa danh gắn với chiều sâu lịch sử, cảnh quan và bản sắc địa phương sẽ được giới thiệu qua hành trình trải nghiệm của các thí sinh Sao Mai 2026. Thanh Hóa cũng là quê hương của nhiều giọng hát từng trưởng thành từ cuộc thi. Vì thế, sự trở về của các nghệ sĩ xứ Thanh trong đêm Gala mang đến thêm một sắc thái riêng: cuộc hội ngộ không chỉ giữa những thế hệ ca sĩ mà còn là dịp để các giọng hát gặp lại vùng đất đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc của họ.

Chương trình được chia thành ba phần, lấy cảm hứng từ chủ đề các đêm thi Vòng Chung kết, gồm “Năng lượng mới”, “Giao thoa” và “Hành trình tỏa sáng”. Nếu phần mở đầu dành không gian cho sức trẻ và những gương mặt mới của Sao Mai 2026, thì phần tiếp theo tập trung vào sự gặp gỡ giữa các thế hệ, các dòng nhạc. Phần cuối hướng đến những nghệ sĩ đã có hành trình hoạt động nghệ thuật và dấu ấn riêng sau cuộc thi.

11 giọng hát từng trưởng thành từ Sao Mai cùng trở lại

Một trong những điểm thu hút của Gala là sự góp mặt của 11 ca sĩ khách mời: Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Anh, Đinh Thành Lê, Đoàn Thúy Trang, Lê Việt Anh và Quách Mai Thy.

Mỗi nghệ sĩ có một hành trình riêng sau khi bước ra từ Sao Mai và Sao Mai Điểm hẹn. Đoàn Thúy Trang và Lê Việt Anh cùng đoạt giải dòng nhạc Nhạc nhẹ Sao Mai 2011; Nguyễn Ngọc Anh đoạt Giải nhì dòng nhạc Nhạc nhẹ Sao Mai 2005; Lâm Bảo Ngọc đoạt Giải nhì Sao Mai 2017; Quách Mai Thy đoạt Giải nhất dòng nhạc Dân gian Sao Mai 2019.

Sự góp mặt của những giọng hát thuộc nhiều thế hệ cũng tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng, từ nhạc nhẹ, pop, rock đến dân gian và thính phòng. Không chỉ gợi nhớ những dấu mốc đáng chú ý của cuộc thi, dàn nghệ sĩ khách mời còn cho thấy Sao Mai đã trở thành điểm khởi đầu cho nhiều con đường âm nhạc khác nhau.

Với các thí sinh năm nay, được đứng chung sân khấu với những người từng trải qua hành trình tương tự có thể mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Bởi phía sau mỗi giọng hát thành danh là những lựa chọn về phong cách, sự kiên trì với nghề và quá trình tìm kiếm chỗ đứng trong đời sống âm nhạc.

Khi dân ca gặp gỡ âm nhạc đương đại

Điểm đáng chú ý của Gala nằm ở những tiết mục kết hợp giữa các nghệ sĩ đã thành danh và thí sinh Sao Mai 2026. Một số thí sinh sẽ song ca, hòa giọng với những ca sĩ đi trước có cùng dòng nhạc, cùng chất liệu biểu diễn.

Đặc biệt, phần “Giao thoa” dành không gian cho thử nghiệm đưa chất liệu dân ca vào màu sắc âm nhạc điện tử, với sự tham gia của nhóm thí sinh dòng nhạc Dân gian Sao Mai 2026. Đây là một hướng tiếp cận đáng chú ý, khi những giá trị âm nhạc truyền thống được đặt trong một không gian biểu đạt mới, gần hơn với cách thưởng thức của khán giả đương đại.

Sự kết hợp giữa các thế hệ không đơn thuần là việc đứng chung trên sân khấu. Khi cùng thể hiện một tác phẩm, mỗi nghệ sĩ sẽ có cách xử lý, cảm nhận và dấu ấn riêng. Với những thí sinh trẻ, đó cũng là cơ hội để thử sức, học hỏi khả năng phối hợp và tìm cách giữ được màu sắc cá nhân khi biểu diễn bên cạnh những giọng hát đã được khẳng định.

Ở góc độ rộng hơn, những cuộc gặp gỡ như vậy góp phần tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, đồng thời mở ra những cách thể hiện mới cho các dòng nhạc vốn đã có vị trí trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Trước đêm quyết định, 15 thí sinh cùng trở lại sân khấu

Toàn bộ 15 thí sinh Vòng Chung kết Sao Mai 2026 sẽ cùng góp mặt trong đêm Gala, gồm Đỗ Hải Đăng, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Đỗ Khánh An, Mai Thu Hương, Nguyễn Mộc An, H’Vi Ktla, Bùi Nguyễn Bảo Anh, Đoàn Linh, Kim Jea Bin, Phạm Thùy Linh, Phạm Hải Anh, Bùi Thúy Nga, Lê Quốc Phú và Hoàng Văn Hiệp.

Đáng chú ý, chương trình có sự trở lại của cả những thí sinh đã dừng bước ở các liveshow trước. Điều này giúp Gala không chỉ là sân khấu dành riêng cho những gương mặt còn cơ hội tranh giải, mà còn là dịp để các thí sinh cùng nhìn lại hành trình đã trải qua. Mỗi người có thể có kết quả khác nhau, nhưng đều đã có cơ hội thể hiện giọng hát, cá tính và lựa chọn nghệ thuật của mình tại cuộc thi.

Sau những đêm thi với áp lực về điểm số và thứ hạng, Gala mang đến một không gian biểu diễn cởi mở hơn. Ở đó, các thí sinh có thể gặp gỡ những nghệ sĩ đi trước, trải nghiệm sân khấu lớn và cảm nhận rõ hơn những yêu cầu của con đường ca hát chuyên nghiệp.

Gala Sao Mai 2026 vì thế không chỉ là chương trình âm nhạc bên bờ biển Sầm Sơn, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình của những giọng hát đã trưởng thành từ cuộc thi, đồng thời mở ra những cuộc gặp gỡ mới giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 sẽ diễn ra lúc 21h00 ngày 22/11, truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTVgo.

Gala Sao Mai 2026 diễn ra lúc 21h00 Chủ nhật, ngày 15/11 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTVgo, Saomai.vtv.vn, fanpage Sao Mai VTV, YouTub.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/gala-sao-mai-2026-nhung-cuoc-hoi-ngo-cua-cac-the-he-giong-hat-ben-bo-bien-sam-son-100261111145401444.htm