G7 thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, Mỹ khẳng định duy trì định hướng đối ngoại

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris (Pháp), trong hai ngày 9–10/11, tập trung trao đổi về xung đột Nga – Ukraine, tình hình Iran và Trung Đông, an ninh năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI). Bên lề hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định kết quả không thuận lợi của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ không làm thay đổi định hướng đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tham dự hội nghị có ngoại trưởng 7 nước thành viên G7 gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản, cùng đại diện một số đối tác được mời tham gia các phiên thảo luận, trong đó có Ukraine, Saudi Arabia, Ai Cập, Brazil và Hàn Quốc.

Về vấn đề Ukraine, các ngoại trưởng trao đổi về việc tiếp tục hỗ trợ Kiev và triển vọng giải quyết xung đột thông qua đàm phán. Các nước châu Âu nhấn mạnh vai trò của mình trong quá trình xây dựng thỏa thuận và bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột. Tình hình Iran và Trung Đông, an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ cũng nằm trong chương trình nghị sự, bên cạnh các vấn đề an ninh năng lượng, tình hình Sudan, hỗ trợ nhân đạo và quản trị AI.

Phát biểu với báo giới ngày 9/11, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Tổng thống Trump vẫn là người quyết định các ưu tiên đối ngoại của Mỹ, bất kể cán cân quyền lực tại Quốc hội thay đổi sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo ông, Quốc hội có vai trò phân bổ ngân sách và giám sát, trong khi tổng thống chịu trách nhiệm định hướng chính sách đối ngoại. Washington sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối “Nước Mỹ trên hết”.

Liên quan đến Ukraine, ông Rubio cho biết Mỹ sẽ tiếp tục làm trung gian thúc đẩy đàm phán giữa Nga và Ukraine, song không đưa ra dự đoán về kết quả cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 10/11 tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), với sự tham gia của đại diện ba bên. Ông cũng nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu sau khi xung đột kết thúc là vấn đề cần được quan tâm.

Về Iran, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Tổng thống Trump vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, song các cuộc đàm phán chưa đạt tiến triển đáng kể do Washington cho rằng một số yêu cầu của Tehran là không thể chấp nhận.

Đối với AI, ông Rubio phản đối việc áp đặt các quy định quốc tế có nguy cơ cản trở đổi mới công nghệ, đồng thời thừa nhận cần tìm cách cân bằng giữa thúc đẩy phát triển và kiểm soát rủi ro.

Những trao đổi tại Paris cho thấy các nước G7 vẫn có những khác biệt trong cách tiếp cận một số vấn đề quốc tế. Trong bối cảnh Mỹ khẳng định tiếp tục duy trì định hướng đối ngoại hiện nay, việc thu hẹp bất đồng và củng cố phối hợp giữa Washington với các đồng minh vẫn là thách thức đối với nhóm.

Minh Phương