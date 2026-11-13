EU đề xuất siết chặt quy định mua sắm trực tuyến, tăng mức phạt doanh nghiệp vi phạm

Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất ban hành các quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động mua sắm trực tuyến, trong đó có việc cấm các hình thức quảng cáo gây hiểu lầm, kiểm soát cách thức định giá và đơn giản hóa thủ tục hủy đăng ký dịch vụ. Doanh nghiệp vi phạm quyền lợi người tiêu dùng có thể bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu hằng năm.

Theo đề xuất được công bố ngày 12/11, EC muốn cập nhật Đạo luật Công bằng Kỹ thuật số và Quy định về hợp tác bảo vệ người tiêu dùng, hướng tới bảo đảm người mua hàng trên môi trường mạng được hưởng mức độ bảo vệ tương đương với khi mua sắm tại các cửa hàng truyền thống.

Một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn các thủ thuật bán hàng gây hiểu lầm hoặc tạo áp lực buộc khách hàng mua sản phẩm không mong muốn. Những hành vi như hiển thị cảnh báo giả về tình trạng sắp hết hàng sẽ bị cấm. Quy định mới cũng yêu cầu công khai rõ giá sản phẩm khi thanh toán bằng tiền ảo trong trò chơi điện tử. Đối với vé hòa nhạc và sự kiện thể thao áp dụng giá linh hoạt, người mua phải được thông báo mức giá hiện tại và mức giá tối đa có thể phải trả.

Đề xuất cũng hướng tới hạn chế các tính năng khuyến khích chi tiêu quá mức hoặc gây nghiện trong trò chơi điện tử, đặc biệt là những cơ chế cho phép người chơi trả tiền để nhận lợi thế hoặc đẩy nhanh tiến trình. Các hình thức quảng cáo, định giá cá nhân hóa nhằm vào trẻ em hoặc khai thác dữ liệu cá nhân nhạy cảm cũng sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội phải công khai khi nội dung giới thiệu sản phẩm, dịch vụ là quảng cáo trả phí. Người tiêu dùng cũng được tạo điều kiện hủy đăng ký dịch vụ số, tránh tình trạng tự động gia hạn ngoài mong muốn hoặc chuyển từ thời gian dùng thử miễn phí sang trả phí mà không được thông báo rõ ràng.

Đáng chú ý, EC đề xuất trao quyền điều tra và áp dụng trực tiếp các khoản phạt đối với những vi phạm trên diện rộng. Doanh nghiệp ngoài EU hoạt động tại thị trường này cũng phải chỉ định đại diện pháp lý trong khối để phối hợp với cơ quan chức năng. Các đề xuất cần được Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU đàm phán, thông qua trước khi chính thức có hiệu lực.

Lê Hà.