EU chi 8,7 tỷ euro mua khí hóa lỏng của Nga trong 10 tháng năm 2026

Trong khi chuẩn bị cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ ngày 1/1/2027, Liên minh châu Âu (EU) vẫn là thị trường tiêu thụ chủ lực của dự án khí hóa lỏng Yamal tại Bắc Cực, với giá trị nhập khẩu ước tính 8,7 tỷ euro trong 10 tháng đầu năm nay.

Theo phân tích của tổ chức vận động môi trường Urgewald dựa trên dữ liệu của công ty tình báo năng lượng Kpler, các cảng EU đã tiếp nhận 12,89 triệu tấn LNG từ dự án Yamal của Nga trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10/2026, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng này chiếm khoảng 81% tổng sản lượng LNG xuất khẩu được ghi nhận của dự án trong cùng kỳ.

Với giá trị ước tính 8,7 tỷ euro, khoản chi của EU trong 10 tháng đầu năm đã cao hơn 21% so với tổng giá trị nhập khẩu LNG từ Nga trong cả năm 2025. Theo Urgewald, mức tăng này không chỉ xuất phát từ sản lượng nhập khẩu lớn hơn mà còn do giá khí đốt tăng.

Riêng trong tháng 10, lượng LNG giao đến EU giảm 11% so với tháng trước, nhưng giá trị ước tính vẫn tăng 2,6%, lên 839 triệu euro. Nguyên nhân là giá khí đốt chuẩn tại châu Âu tăng lên 86,79 euro/MWh, cao hơn gấp đôi so với thời điểm trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát.

Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan và Bồ Đào Nha nằm trong số những điểm đến chính của LNG Nga tại châu Âu. Trong đó, cảng Zeebrugge của Bỉ tiếp tục giữ vai trò đáng kể trong hoạt động tiếp nhận khí hóa lỏng từ dự án Yamal, với 42 chuyến tàu và khoảng 3,1 triệu tấn hàng được dỡ tại đây trong 10 tháng đầu năm.

Theo Urgewald, lệnh cấm sắp tới có thể gây tác động đáng kể đến hoạt động xuất khẩu LNG của Nga từ Bắc Cực. Dự án Yamal phụ thuộc vào các tàu chở khí chuyên dụng có khả năng di chuyển trong điều kiện băng giá. Việc tiếp cận các cảng châu Âu giúp tàu thuyền rút ngắn hành trình, giảm chi phí vận chuyển và nhanh chóng quay lại điểm xuất phát. Nếu không còn được cập cảng EU, Nga có thể phải đối mặt với các tuyến vận chuyển dài hơn, chi phí cao hơn và khó khăn trong việc chuyển hướng hàng hóa, nhất là vào mùa Đông.

Bích Hồng