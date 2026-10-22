EU cần bảo vệ ngành công nghiệp trước cạnh tranh từ Trung Quốc

Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây khẳng định Liên minh châu Âu (EU) cần bảo vệ các ngành công nghiệp trước những hoạt động thương mại mà khối này cho là không công bằng từ Trung Quốc, đồng thời duy trì thị trường mở và tránh nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại.

Phát biểu tại hội nghị Đối thoại Toàn cầu Berlin, ngày 21/10, Thủ tướng Merz cho biết Đức và Pháp đã đề xuất một công cụ phòng vệ thương mại mới của EU, cho phép khối này phản ứng nhanh hơn trước các hành vi gây tổn hại cho ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng châu Âu. Đề xuất đã nhận được sự ủng hộ nhất trí của các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh tuần trước.

Theo ông Merz, EU đang chuẩn bị các biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích của mình, song mục tiêu không phải là khởi đầu một cuộc xung đột thương mại với Trung Quốc. Ông nhấn mạnh châu Âu muốn thiết lập sự cân bằng mới trong quan hệ thương mại với Bắc Kinh, trên cơ sở các điều kiện cạnh tranh công bằng và lợi ích chung của hai bên.

Thủ tướng Đức cho rằng những vấn đề cần được giải quyết bao gồm tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp, các khoản trợ cấp của Trung Quốc dành cho doanh nghiệp và đồng nhân dân tệ bị định giá thấp một cách nhân tạo. Ông cho biết thặng dư thương mại của Trung Quốc với EU vượt 300 tỷ euro mỗi năm.

Tuy nhiên, ông Merz cũng thừa nhận năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ và những thành tựu nghiên cứu, phát triển của Trung Quốc, trong đó có lĩnh vực năng lượng sạch. Theo ông, EU muốn duy trì quan hệ kinh tế với Trung Quốc, nhưng cần bảo đảm các điều kiện thương mại công bằng hơn.

Trong khi đó, Trung Quốc phản đối việc sử dụng sức ép để buộc nước này nhượng bộ. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh có quyết tâm và khả năng bảo vệ lợi ích của mình, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng thỏa thuận gần đây về hạn chế xuất khẩu ô tô hybrid sang châu Âu đồng nghĩa với việc Trung Quốc nhượng bộ EU.

Ngọc Liên