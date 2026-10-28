EU bất đồng về đề xuất trao quy chế thành viên liên kết cho Canada

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) chưa đạt đồng thuận về đề xuất trao cho Canada quy chế “thành viên liên kết”, khi Đức cùng ít nhất ba quốc gia khác phản đối đưa thuật ngữ này vào tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh EU-Canada, dự kiến diễn ra ngày 29-30/10 tại Montreal (Canada).

Theo đó ngày 27/10, các đại sứ EU đã không thống nhất được nội dung dự thảo tuyên bố chung trong cuộc thảo luận trước đó một ngày. Nỗ lực thông qua văn bản theo thủ tục im lặng cũng thất bại sau khi Đức và ít nhất ba nước thành viên khác nêu ý kiến phản đối trước thời hạn trưa 27/10.

Các nhà ngoại giao cho biết Đức đang dẫn đầu nỗ lực loại bỏ hoàn toàn cụm từ “thành viên liên kết” khỏi dự thảo. Vấn đề dự kiến được đưa ra thảo luận lại tại cuộc họp các đại sứ EU ngày 28/10, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh với Canada sắp diễn ra. Bất đồng cho thấy các nước thành viên vẫn có quan điểm khác nhau về phạm vi và hình thức quan hệ tương lai giữa EU với Ottawa.

Đề xuất trao quy chế thành viên liên kết cho Canada được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề cập khi phát biểu về tình hình Liên minh tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp) hồi tháng trước. Bà đã trao đổi về ý tưởng này với Thủ tướng Canada Mark Carney. Tuy nhiên, theo bốn nhà ngoại giao EU được Politico dẫn lời trước đó, bà von der Leyen chưa tham vấn chính phủ các nước thành viên trước khi công bố đề xuất.

Hội nghị thượng đỉnh EU-Canada ngày 29-30/10 tại Montreal dự kiến tập trung thúc đẩy quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, giáo dục và Bắc Cực. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cùng một số ủy viên châu Âu dự kiến tham dự sự kiện.

Trong bối cảnh quan hệ kinh tế và an ninh xuyên Đại Tây Dương đứng trước nhiều biến động, việc tăng cường hợp tác với Canada được xem là một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của EU. Tuy nhiên, bất đồng về thuật ngữ “thành viên liên kết” cho thấy việc xác định khuôn khổ quan hệ mới vẫn là vấn đề cần được các nước thành viên thảo luận và thống nhất.

Thu Uyên