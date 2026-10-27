E5 cam kết tăng trách nhiệm của châu Âu đối với an ninh NATO

Các bộ trưởng quốc phòng của Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Vương quốc Anh cam kết châu Âu sẽ đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn là “đồng minh không thể thiếu” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh Washington cân nhắc điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại châu Âu.

Cam kết được đưa ra sau cuộc họp của nhóm E5 tại Paris ngày 26/10, với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng năm nước cùng Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas, Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius và Phó Tổng Thư ký NATO Radmila Sekerinska Jankovska.

Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng nhấn mạnh: “Châu Âu phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình”, đồng thời khẳng định quyết tâm phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh để hiện thực hóa mục tiêu này. Tuyên bố cũng nêu rõ sự tham gia liên tục của Washington có ý nghĩa thiết yếu đối với một NATO vững mạnh và đáng tin cậy.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin cho biết, năm nước nhất trí hướng tới mục tiêu xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO cũng mạnh hơn, thông qua kế hoạch phối hợp được xây dựng minh bạch với Mỹ. Bà thông báo cuộc họp tiếp theo của nhóm E5 dự kiến diễn ra tại Rome vào tháng 3/2027. Bà Kaja Kallas cũng kêu gọi châu Âu tiếp tục hiện đại hóa lực lượng và năng lực quốc phòng nhằm tăng cường vai trò trong liên minh.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski bày tỏ tin tưởng rằng mọi thỏa thuận điều chỉnh lực lượng Mỹ tại châu Âu sẽ được phối hợp với các đồng minh NATO, nhằm tránh tạo ra những khoảng trống về năng lực quân sự và khả năng răn đe.

Bên cạnh vấn đề quốc phòng châu Âu, các bộ trưởng E5 tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine, song không công bố khoản viện trợ tài chính hoặc quân sự bổ sung nào tại cuộc họp.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting tuyên bố các nước sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine “chừng nào cần thiết”, đồng thời cảnh báo châu Âu đang đối mặt với mối đe dọa từ Nga ở mức độ chưa từng thấy kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các thành viên NATO tại châu Âu không tìm kiếm đối đầu quân sự trực tiếp với Moskva.

Thu Uyên