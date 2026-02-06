Duy trì hoạt động khuyến học theo mô hình chính quyền mới

Bám sát mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song, hội khuyến học (HKH) các cấp trên địa bàn tỉnh vẫn kiên định mục tiêu, duy trì hiệu quả các hoạt động, tạo sức lan tỏa, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài (KH,KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển.

Đại diện Hội Khuyến học xã Lưu Vệ và Phòng Văn hóa - xã hội UBND xã Lưu Vệ trao thưởng cho học sinh đạt thành tích trong học tập năm học 2025-2026.

Sau hơn 4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, HKH xã Lưu Vệ mới chính thức được kiện toàn, thành lập. Tuy nhiên, trong thời gian HKH xã chưa được kiện toàn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của HKH tỉnh và chính quyền địa phương, các chi HKH trên địa bàn xã vẫn duy trì hiệu quả các hoạt động KH,KT, xây dựng XHHT. Ông Nguyễn Quang Trưng, Chủ tịch HKH xã Lưu Vệ cho biết: “Cùng với sự nỗ lực của các chi hội, ngay khi được thành lập theo mô hình chính quyền mới, HKH xã đã tổ chức tốt các hoạt động theo yêu cầu. Theo đó, việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về KH,KT, xây dựng XHHT tiếp tục được tăng cường; công tác tập huấn, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về KH,KT, học thường xuyên, học suốt đời được đẩy mạnh. Đặc biệt, hoạt động xây dựng quỹ khuyến học được duy trì và phát huy hiệu quả trong nhiều gia đình, dòng họ, các thôn, trường học, cơ quan, đơn vị, khu dân cư... Nhiều dòng họ đã xây dựng được quỹ khuyến học với số tiền lên tới trên 300 triệu đồng như các dòng họ: Bùi Sỹ, Lê Bá, Nguyễn Văn, Lê Thiên ở tổ dân phố Dục Tú và Phú Thọ... Từ nguồn quỹ xây dựng được, năm 2025, các cấp HKH trong xã đã trao thưởng cho học sinh, sinh viên, giáo viên đạt thành tích trong học tập và giảng dạy, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi với số tiền hàng trăm triệu đồng”.

Tương tự, từ mục tiêu hành động cùng vai trò của tổ chức HKH, trước những đổi mới quan trọng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, để không gián đoạn hoạt động KH,KT, xây dựng XHHT, các chi HKH, ban khuyến học dòng họ ở các địa phương đã chủ động triển khai hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ KH,KT, đặc biệt là việc xây dựng các mô hình học tập như gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, công dân học tập theo Quyết định số 387/QĐ-TTg và Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ông Bùi Ngọc Quy, Chi hội trưởng Chi HKH phố Phú Quý, phường Quảng Phú chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giai đoạn đầu HKH phường chưa được kiện toàn, song, chi HKH phố vẫn bám sát địa bàn phụ trách để tuyên truyền, vận động mỗi tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện hiệu quả hoạt động KH,KT; trao thưởng cho học sinh đạt thành tích trong học tập và duy trì tốt nhiệm vụ xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn”.

Không chỉ phố Phú Quý hay xã Lưu Vệ, tại các địa phương khác trong tỉnh dưới sự vào cuộc trực tiếp của các chi HKH ở các khu dân cư, sự quan tâm chỉ đạo của HKH tỉnh, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, hoạt động KH,KT, xây dựng XHHT luôn được duy trì hiệu quả từ nơi thuận lợi đến vùng khó khăn. Theo đại diện HKH tỉnh, hiện nay, HKH cấp xã, phường đã được kiện toàn, thành lập, đây là điều kiện hết sức thuận lợi để các cấp HKH không ngừng đẩy mạnh hoạt động khuyến học trước yêu cầu đặt ra của chính quyền địa phương mới. Qua thống kê của HKH tỉnh, toàn tỉnh hiện có 134 HKH trực thuộc Tỉnh hội (132/166 hội cấp xã, 2 đơn vị trực thuộc Tỉnh hội) với tổng số hơn 1,1 triệu hội viên, đạt 30,4% dân số toàn tỉnh. Về hoạt động xây dựng quỹ khuyến học, đến thời điểm cuối năm 2025, tổng quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt trên 420,9 tỷ đồng, bình quân đạt 110.641 đồng/người dân. Từ nguồn quỹ huy động được, năm 2025 toàn tỉnh đã trao học bổng cho 90.680 học sinh, sinh viên với số tiền gần 59 tỷ đồng; hỗ trợ 110.953 học sinh, sinh viên với số tiền hơn 58,3 tỷ đồng; khen thưởng cho 241.482 học sinh, sinh viên với số tiền trên 69,2 tỷ đồng; khen thưởng cho 36.221 cán bộ, giáo viên và người lao động sáng tạo trong lao động với số tiền 18,1 tỷ đồng. Đối với việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập, tuy gặp khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, song HKH các cấp trong tỉnh, đặc biệt là các chi hội, ban khuyến học đã tích cực vào cuộc vận động được hơn 928.031 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ 96,98%; có 10.374/11.167 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”; 4.393/4.393 thôn, bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”...

Trước những thay đổi quan trọng theo mô hình chính quyền mới cùng những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy, phong trào KH,KT, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh đã bắt đúng mạch nguồn của cuộc sống, không còn là phong trào riêng của những người làm khuyến học mà đang trở thành phong trào Nhân dân, có sự chung tay góp sức của các lực lượng xã hội. Đây là nền tảng quan trọng để các cấp HKH trong tỉnh tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực đưa các quyết sách về giáo dục, khuyến học vào thực tiễn, lấy thực tiễn cuộc sống tham mưu hoàn thiện các quyết sách về phát triển KH,KT; đồng thời, huy động sức dân “mở đường” cho mục tiêu xây dựng XHHT trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Lê Phong