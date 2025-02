Duy trì hiệu quả phong trào xây dựng trường đạt chuẩn ở Thọ Xuân

Với sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cùng sự nỗ lực của ngành giáo dục, các đơn vị trường, đến nay toàn huyện Thọ Xuân đã có 96/96 trường công lập các cấp được công nhận đạt chuẩn quốc gia (CQG). Đây là một trong những tiền đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Từ chủ trương xây dựng trường đạt CQG, khuôn viên Trường Tiểu học Xuân Lai được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Được công nhận đạt CQG mức độ 2 từ cuối năm 2023, đến nay, các tiêu chí trường chuẩn vẫn được cô, trò Trường Tiểu học Xuân Phú giữ vững và duy trì hiệu quả. Cô giáo Mai Thị Oanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Xây dựng trường đạt CQG là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành GD&ĐT nhằm chuẩn hóa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy, học. Đồng thời, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, trong suốt quá trình xây dựng, nhà trường cũng như chính quyền địa phương luôn nỗ lực huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học. Bên cạnh đó, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên. Hiện 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuẩn trở lên. Nhà trường đã có 20/27 giáo viên từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 5 giáo viên đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, từ khi được công nhận trường đạt CQG, các hoạt động giáo dục của nhà trường không ngừng đẩy mạnh, hạ tầng cơ sở vật chất được tăng cường, các phong trào thi đua của ngành, của địa phương phát động luôn thu hút sự quan tâm của cán bộ, giáo viên và học sinh với khí thế, tinh thần hào hứng, sôi nổi. Hoạt động giảng dạy, học tập được đổi mới, thực hiện linh hoạt theo định hướng phát triển năng lực học sinh, lấy học sinh làm trung tâm".

Không chỉ Trường Tiểu học Xuân Phú, hiện nay, diện mạo của các trường học trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã và đang khởi sắc thông qua phong trào thi đua xây dựng trường CQG. Ví như Trường Mầm non thị trấn Lam Sơn, Trường Tiểu học Xuân Lai, Trường THCS Thọ Lâm... Thầy giáo Phạm Văn Tuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Lai cho biết: "Nhiệm vụ xây dựng trường đạt CQG được Ban giám hiệu nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Tuy còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm của các cấp chính quyền, ngành giáo dục cùng sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, từ năm 2004 nhà trường đã được công nhận trường CQG mức độ 1. Đến cuối năm 2023, sau khi được đầu tư nâng cấp nhiều hạng mục như, chỉnh trang khuôn viên sân trường, xây dựng phòng chức năng, thư viện xanh với diện mạo khang trang... nhà trường đã được công nhận trường đạt CQG mức độ 2. Kết quả này đã tạo niềm tin, động lực để mỗi thầy, cô và học sinh phấn đấu, nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường".

Theo Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thọ Xuân Trịnh Thị Tiến, mỗi đơn vị trường trên địa bàn huyện khi bắt tay vào xây dựng CQG đều có những thuận lợi và khó khăn riêng. Xác định rõ điều này, ngành giáo dục huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch về lộ trình thực hiện theo từng năm, từng giai đoạn đối với mỗi đơn vị trường. Ngoài ra, ngành còn đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa và sự cần thiết xây dựng các nhà trường theo tiêu chí trường đạt CQG. Trên cơ sở đó, các địa phương trong huyện cũng tích cực vào cuộc, huy động các nguồn lực; tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng trường đạt CQG theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tính đến hết năm 2024, toàn huyện có 96 trường học thuộc các cấp học đạt CQG, đạt tỷ lệ 100%, vượt 2% so chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong đó, có 35 trường đạt CQG mức độ 2 như: Trường Mầm non Xuân Hòa, Mầm non Xuân Sinh; Trường Tiểu học thị trấn Sao Vàng, Tiểu học Thọ Diên, Thọ Hải; Trường THCS Xuân Bái, Thọ Lâm, Xuân Phong...

Các trường đạt CQG đã và đang phát huy vai trò là động lực thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện. Phong trào xây dựng trường đạt CQG tiếp tục được ngành GD&ĐT huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp quản lý và các nhà trường. Nhiệm vụ này được ngành gắn chặt với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá cũng như công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo.

Bài và ảnh: Phong Sắc