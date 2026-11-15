Đức dự kiến vay hơn 210 tỷ euro trong năm 2027, mức cao thứ hai kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Đức dự kiến huy động hơn 210 tỷ euro (khoảng 222 tỷ USD) thông qua vay nợ trong năm 2027, mức cao thứ hai kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sau khi Ủy ban Ngân sách Quốc hội nước này thông qua dự thảo ngân sách với tổng chi tiêu 561 tỷ euro. Kế hoạch được kỳ vọng tạo nguồn lực thúc đẩy đầu tư hạ tầng, tăng cường năng lực quốc phòng và hỗ trợ nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Theo hãng tin Reuters, tổng mức vay mới dự kiến đạt 210,4 tỷ euro, chỉ thấp hơn mức kỷ lục 215,4 tỷ euro được ghi nhận năm 2021, thời điểm Đức triển khai các biện pháp hỗ trợ kinh tế ứng phó đại dịch COVID-19. Trong đó, ngân sách cơ bản dự kiến vay khoảng 123 tỷ euro, chưa bao gồm các khoản vay bổ sung theo những cơ chế đặc biệt dành cho đầu tư hạ tầng và quốc phòng.

Dự thảo ngân sách được thông qua sau nhiều tuần đàm phán giữa hai đảng trong liên minh cầm quyền gồm Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD). Những bất đồng về chính sách thuế, chi tiêu phúc lợi và các biện pháp tiết kiệm ngân sách đã khiến một số đề xuất phải hủy bỏ hoặc lùi thời hạn thực hiện.

Theo thỏa thuận, kế hoạch đánh thuế bao bì nhựa bị hủy bỏ, trong khi thuế đối với đồ uống có đường được hoãn đến năm 2028. Đề xuất cắt giảm trợ cấp dành cho con em các gia đình thu nhập thấp cũng được điều chỉnh. Trong khi đó, kế hoạch giảm thuế điện chưa được thông qua do các bên chưa thống nhất được nguồn tài chính khoảng 5 tỷ euro để bù đắp.

Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đặt mục tiêu sử dụng nguồn vốn vay để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực quân sự sau nhiều năm đầu tư hạn chế, đồng thời duy trì hệ thống phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, giới chuyên gia kinh tế cảnh báo Đức cần kiểm soát chi tiêu quốc phòng và các khoản trợ cấp hưu trí nhằm hạn chế thâm hụt ngân sách. Hội đồng Chuyên gia Kinh tế Đức dự báo nền kinh tế nước này tăng trưởng 1% trong năm 2027.

Trong khi các nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền cho rằng ngân sách mới giúp duy trì ổn định xã hội và thúc đẩy đầu tư, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đối lập chỉ trích chính phủ gia tăng vay nợ quá mức, cảnh báo điều này có thể làm suy giảm dư địa tài chính và khả năng điều hành của quốc gia.

Lê Hà.