Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Đức bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng mới, đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội

Thanh Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Đức đã quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Christian Freuding làm Tổng tư lệnh Lực lượng Quân đội Liên bang tức Tổng Tham mưu trưởng, trong bối cảnh Berlin đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực quốc phòng và đảm nhận vai trò lớn hơn trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đức bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng mới, đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội

Bộ Quốc phòng Đức đã quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Christian Freuding làm Tổng tư lệnh Lực lượng Quân đội Liên bang tức Tổng Tham mưu trưởng, trong bối cảnh Berlin đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực quốc phòng và đảm nhận vai trò lớn hơn trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tin liên quan:

Đức bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng mới, đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội

Phát biểu về quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 5/11 đánh giá cao bản lĩnh, khả năng ra quyết định nhanh chóng và năng lực triển khai nhiệm vụ hiệu quả của ông Freuding trong bối cảnh quân đội Đức đang đối mặt với nhiều thách thức.

Ông Freuding dự kiến nhậm chức vào tháng 2/2027, thay thế Tướng Carsten Breuer, người vừa được lựa chọn làm Chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tân Tổng Tham mưu trưởng Christian Freuding từng tham gia các chiến dịch quân sự tại vùng Balkan, Afghanistan và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý chiến lược tại Bộ Quốc phòng Đức.

Sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022, ông được giao chỉ đạo đơn vị đặc biệt chuyên trách điều phối các nguồn lực viện trợ quân sự cho Kiev, đồng thời đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái vào chiến thuật tác chiến của quân đội Đức.

Trên cương vị mới, ông Freuding sẽ đối mặt với yêu cầu hiện đại hóa toàn diện lực lượng vũ trang Đức trong bối cảnh Berlin dự kiến bố trí ngân sách quốc phòng lên tới khoảng 780 tỷ euro từ nay đến năm 2030.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm kế hoạch gia tăng quy mô quân thường trực từ 190.000 lên 260.000 người vào năm 2035, mở rộng lực lượng dự bị và hoàn tất việc triển khai lữ đoàn thường trực gồm 5.000 quân tại Lit-va vào cuối năm tới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tại khu vực Đông Âu.

Thanh Giang

Tin liên quan:
  • Đức bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng mới, đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội
    Đức xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu

    Thủ tướng Đức Friedrich Merz cam kết sẽ cải tổ lực lượng vũ trang quốc gia (Bundeswehr), cùng với đề xuất tăng cường quân số mới được công bố, Berlin đã thể hiện ý định tăng cường quân đội trong những năm tới.

Từ khóa:

#Bộ Quốc phòng Đức #Quyết định bổ nhiệm #Năng lực #quân đội Đức #Chương trình #Ngân sách quốc phòng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa bán đạn đạo Pralay

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa bán đạn đạo Pralay

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) vừa thông báo thử nghiệm thành công tên lửa bán đạn đạo Pralay ngoài khơi bang Odisha, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình đưa hệ thống vũ khí này vào trang bị cho các lực lượng vũ trang nước này.
Iran công bố bản đồ 15 cơ sở quân sự tiềm năng tại châu Âu

Iran công bố bản đồ 15 cơ sở quân sự tiềm năng tại châu Âu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Căng thẳng giữa Iran và phương Tây tiếp tục gia tăng sau khi một tờ báo tại Tehran công bố bản đồ đánh dấu 15 cơ sở quân sự tiềm năng tại châu Âu, trong đó có nhiều căn cứ liên quan đến Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Động thái này...
NATO và Đức thúc đẩy hỗ trợ Ukraine trước thềm mùa Đông

NATO và Đức thúc đẩy hỗ trợ Ukraine trước thềm mùa Đông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh mùa Đông đang đến gần và các cuộc tấn công đáp trả của Nga tiếp tục gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng Ukraine, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết hỗ trợ, trong khi Đức đề...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh