Đưa vào sản xuất các loại cây trồng giá trị cao trong vụ đông

Những ngày này, nông dân các địa phương trong tỉnh tranh thủ thời tiết thuận lợi đã tập trung sản xuất cây trồng vụ đông. Cùng với việc nỗ lực hoàn thành mục tiêu về diện tích, các địa phương đã giảm dần diện tích sản xuất các loại cây trồng truyền thống, thay thế bằng các cây trồng có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật... để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Sản xuất rau màu vụ đông tại thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa).

Tại xã Hoằng Tiến (Hoằng Hóa), vụ đông năm nay đưa vào gieo trồng khoảng 26ha khoai tây được liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Quốc Tế An Việt. Những ngày này, người dân đã và đang chuẩn bị tốt các khâu phục vụ sản xuất như: làm đất, đánh luống cao, phơi đất, chuẩn bị phân bón để chờ ngày xuống giống, ai cũng phấn khởi hy vọng một mùa khoai tây tiếp tục thắng lợi. So với các giống cây trồng khác, khoai tây thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương, tốn ít công chăm sóc và chi phí đầu tư cũng ít hơn. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, xã đưa các loại giống được chọn lọc theo phương pháp nội nhập từ Đức như Marabel, Julinka... vào gieo trồng. Bên cạnh đó, HTX Dịch vụ nông nghiệp Hoằng Tiến đã phối hợp với doanh nghiệp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, cung cấp giống, hỗ trợ người dân thực hiện quy trình canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, cơ giới hóa trong các công đoạn làm đất, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái... Những năm trước, dự kiến năng suất khoai tây đạt trung bình 26 đến 30 tấn/ha; doanh thu bình quân đạt từ 180 triệu đồng/ha trở lên và được doanh nghiệp và HTX cam kết thu mua, bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Bên cạnh khoai tây, vụ đông 2024, xã Hoằng Tiến cũng sẽ tiếp tục đưa vào sản xuất các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như ngô, lạc, rau màu...

Tại huyện Hoằng Hóa, khoai tây còn được cơ cấu trồng nhiều ở các xã Hoằng Ngọc, Hoằng Lưu, Hoằng Thắng... và được xác định là cây trồng chủ lực trong sản xuất vụ đông. Vụ đông 2024-2025, huyện dự kiến gieo trồng khoảng 240ha, tập trung từ 25/10 đến 20/11 đối với khoai tây phục vụ chế biến trên đất màu.

Thị trấn Thiệu Hóa được xem là một trong những điểm sáng trong sản xuất rau an toàn ở huyện Thiệu Hóa trong vụ đông. Năm nay, thị trấn tiếp tục đưa vào gieo trồng các loại rau có giá trị kinh tế như cà chua, bắp cải, xu hào, xà lách, rau gia vị... và hoa. Anh Trịnh Văn Phương, tiểu khu 1, cho biết: “Hiện nay, hầu hết người dân tại vùng sản xuất rau an toàn tập trung đều đã có nhiều năm kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc rau, củ, quả theo tiêu chuẩn VietGAP; không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vụ đông là vụ mang lại hiệu quả kinh tế nhiều nhất năm do nhu cầu của người tiêu dùng nhiều, chúng tôi lại trồng đa dạng các loại rau có giá trị kinh tế cao”. Ông Đỗ Thành Đồng, Chủ tịch UBND thị trấn Thiệu Hóa cho biết: “Thị trấn là địa phương có diện tích sản xuất rau màu vụ đông lớn nhất huyện với 23,9ha rau an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; theo tính toán của các hộ sản xuất, 1ha rau cho thu nhập bình quân khoảng 700 triệu đồng/ha/năm”.

Vụ đông 2024-2025, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 47.000ha trở lên. Để nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông, ngành nông nghiệp khuyến khích các địa phương đa dạng hóa các nhóm cây, nhất là chú ý trồng rải vụ đối với cây rau nhằm giảm hiện tượng vừa thừa vừa thiếu. Nhóm cây trồng chủ lực gồm: ngô, đậu tương, khoai tây, khoai lang, rau đậu các loại. Trong đó, cây ngô và rau được xem như cây chủ lực trong cả vụ đông, phục vụ mục tiêu lấy hạt và sản xuất thức ăn xanh cho bò sữa, bò thịt, cây rau phục vụ cho tiêu thụ trong nước và chế biến, xuất khẩu tại một số thị trường truyền thống. Đồng thời, mở rộng diện tích các đối tượng cây trồng có thị trường tiêu thụ tốt, các loại rau cao cấp, sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới như cà chua, dưa hấu bằng giống ghép... Ưu tiên các sản phẩm tiêu thụ, chế biến nội địa như khoai tây chế biến, dưa chuột, bí xanh, bí ngô, hành tỏi, các loại hoa... gắn sản xuất với chứng nhận an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Bài và ảnh: Lê Ngọc