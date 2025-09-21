Dự báo sáng 23/9, bão RAGASA đi vào Biển Đông, giật trên cấp 17

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 7h ngày 21/9, tâm bão RAGASA ở khoảng 17,9°N - 127,0°E, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 520km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão RAGASA phát lúc 08h00 ngày 21/9/2025.

Dự báo diễn biến (24-72 giờ tới)

Đến 7h ngày 22/9, bão đi Tây Tây Bắc 15-20 km/h, có khả năng mạnh thêm, ở vị trí 19,6°N-123,2°E, cách đảo Luzon khoảng 180km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió cấp 16, giật trên cấp 17.

Đến 7h ngày 23/9, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc 15-20 km/h, đi vào Biển Đông, mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17, ở vị trí 20,5°N-118,8°E, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N, phía Đông kinh tuyến 116,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 (vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông).

Đến 7h ngày 24/9, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc 20-25 km/h, ở vị trí 21,7°N-113,6°E, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió cấp 15, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,5°N, phía Đông kinh tuyến 111,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 (khu vực Bắc Biển Đông).

Cảnh báo diễn biến (72–120 giờ tới)

Trong giai đoạn này, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần.

Dự báo tác động của bão

Trên biển: từ ngày 22/9, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

NM