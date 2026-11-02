Đồng lòng mở lối cho những cây cầu dân sinh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định chủ trương đầu tư 26 cây cầu dân sinh ở khu vực miền núi, triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Những cây cầu kiên cố được kỳ vọng khắc phục tình trạng chia cắt giao thông, bảo đảm an toàn đi lại trong mùa mưa lũ, đồng thời tăng cường kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở các xã vùng cao.

Đò ngang là phương tiện giúp khoảng 3.500 nhân khẩu ở phía bờ tả sông Mã của Phú Xuân kết nối với trung tâm xã.

Mong mỏi những nhịp cầu nối đôi bờ

Với hơn 60 học sinh ở phía bờ tả sông Mã, thuộc xã Thiết Ống, việc đi học mỗi ngày vẫn gắn với những chuyến đò ngang. Đây là con đường gần nhất để các em đến trường, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều bất tiện, nhất là vào mùa mưa lũ.

Không chỉ việc học hành, sinh hoạt và sản xuất của người dân nơi đây cũng chịu ảnh hưởng bởi thiếu một cây cầu kết nối.

Anh Phạm Văn Thiệp, thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống, cho biết: “Gia đình làm nhà hết khoảng 150 triệu đồng. Nhưng nếu có cầu thì chi phí có thể giảm khoảng 50 triệu đồng vì công vận chuyển xa quá".

Hơn 60 học sinh của thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống ngày ngày đến trường bằng đò

Tình trạng này cũng diễn ra tại nhiều khu dân cư ven sông Mã. Nhiều năm qua, đò ngang là phương tiện giúp gần 600 hộ dân với khoảng 3.500 nhân khẩu ở phía bờ tả sông Mã, gồm các bản Giá, Vui, Mí và khu dân cư Sa Lắng của bản Éo, kết nối với trung tâm xã Phú Xuân. Trong đó, gần 200 học sinh hằng ngày phải qua sông để đến trường.

Đáng chú ý, khu vực phía bờ tả có diện tích rừng chiếm hơn 70% tổng diện tích rừng của xã, nhưng việc thiếu cầu kết nối đang hạn chế khả năng khai thác tiềm năng kinh tế.

Chiếm hơn 70% tổng diện tích rừng luồng của xã Phú Xuân, nhưng kinh tế phía bờ tả sông Mã bị hạn chế do không có cầu.

Anh Hà Văn Tuấn (thôn Mí, xã Phú Xuân) chia sẻ, việc vận chuyển nông sản đi tiêu thụ rất vất vả do chưa có cầu qua sông. Người dân mong sớm có công trình kiên cố để đi lại thuận lợi, mở rộng sản xuất và nâng cao thu nhập.

Chủ động chuẩn bị, tạo đồng thuận từ cơ sở

Từ thực tế tại các địa bàn miền núi, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chủ trương đầu tư 26 cầu dân sinh, với tổng mức đầu tư mỗi dự án từ 4,7 tỷ đồng đến hơn 138 tỷ đồng. Các công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028, do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Ngay sau khi có chủ trương, các địa phương có dự án đi qua đã chủ động rà soát vị trí xây dựng, phối hợp với cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc, cắm mốc và chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng, hành lang tuyến đường dẫn lên cầu. Công tác tuyên truyền, vận động người dân được triển khai sớm nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình thực hiện.

Tại xã Thiết Ống, dự án xây dựng cầu Thiết Giang có tổng mức đầu tư không quá 138 tỷ đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 3/7/2026. Theo bà Trương Quỳnh Trang, Phó Chủ tịch UBND xã, các đơn vị chủ đầu tư đang tích cực triển khai công tác khảo sát dự án. Chính quyền xã cũng phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình thực tế, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để công trình sớm được triển khai.

Còn tại xã Phú Xuân, địa phương đã rà soát diện tích có khả năng bị ảnh hưởng, đồng thời vận động người dân phối hợp giải phóng mặt bằng.

Ông Phạm Quốc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết: “Phần diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1ha, chủ yếu là đất nông nghiệp và khu vực đầu cầu đi vào đất sản xuất nên công tác giải phóng mặt bằng dự kiến không gặp nhiều khó khăn. Khi có quyết định phê duyệt đầu tư, xã dự kiến hoàn thành công tác này trong khoảng nửa tháng”.

Sự chủ động của chính quyền cơ sở cùng sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng để các dự án sớm được triển khai. Khi hoàn thành, 26 cây cầu dân sinh sẽ góp phần kết nối các khu dân cư với trung tâm xã, giúp học sinh đến trường an toàn, thuận lợi hơn; người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và mở rộng giao thương, phát triển sản xuất.

Tỉnh Thanh Hóa có quyết định chủ trương đầu tư 26 cây cầu dân sinh cho các xã miền núi gồm: Cầu bản Na Pọng 3, xã Na Mèo; cầu Thiết Giang, xã Thiết Ống; cầu bản Vui, xã Phú Xuân; cầu Chòm Mốt, xã Quý Lương; cầu suối Chiềng, xã Yên Khương; cầu Chí Lý Nặm Đanh, xã Yên Khương; cầu Niêm Thành, xã Pù Luông; cầu Xay Luồi, xã Điền Quang; cầu Tân Lập 1, xã Như Xuân; cầu Đồng Cốc, xã Xuân Thái; cầu Thôn Hành, xã Xuân Chinh; cầu Co Cài, xã Trung Lý; cầu Na Ngoi, xã Yên Nhân; cầu Nghẹn, xã Thành Vinh; cầu sông Sạo, xã Giao An; cầu Cây Si, xã Cẩm Vân; cầu Khe Me, xã Thanh Kỳ; cầu Bai Xóng, xã Minh Sơn; cầu Khe Lươn, xã Yên Thọ; cầu làng Kèn, xã Thanh Phong; cầu Khe Sình, xã Mậu Lâm; cầu Na Lúm, xã Bát Mọt; cầu Khe Dân, xã Thượng Ninh; cầu Suối Ón, xã Tam Chung; cầu bản Máy 2, xã Quan Sơn; cầu Tân Lập 3, xã Như Xuân.

Hương Quỳnh