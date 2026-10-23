Động đất 7 độ tại Tây Tạng, ít nhất hàng chục người thương vong

Ngày 23/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo triển khai toàn diện công tác tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích và nhanh chóng điều trị cho người bị thương sau trận động đất mạnh 7 độ xảy ra tối 22/10 tại một huyện thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã ngày 23/10, trong chỉ thị quan trọng, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ hoạt động địa chấn và tình hình thời tiết nhằm phòng ngừa các thảm họa thứ cấp; đồng thời bố trí nơi ở phù hợp cho người dân bị ảnh hưởng, khẩn trương sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng yêu cầu triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai.

Một trận động đất mạnh 7 độ xảy ra tại khu vực Tây Tạng lúc 22 giờ 33 phút ngày 22/10, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 65 người bị thương. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.

Hiện các đơn vị cứu hộ khẩn cấp, quân đội, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ quốc gia và lực lượng y tế đã được điều động đến hiện trường để triển khai công tác khắc phục hậu quả, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm và ứng phó với các đợt dư chấn tiếp theo.

Trước tình hình này, Văn phòng Chỉ huy cứu trợ động đất Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này đã nâng mức ứng phó khẩn cấp quốc gia từ cấp 4 lên cấp 3. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp cũng hướng dẫn lực lượng chức năng Tây Tạng triển khai thiết bị bay không người lái để khảo sát, đánh giá thiệt hại tại hiện trường.

Song song với hoạt động cứu nạn, chính quyền các cấp từ trung ương, khu tự trị, thành phố đến huyện đã huy động hàng cứu trợ và chuyển từng đợt tới khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến sáng ngày 23/10, số hàng được huy động gồm 1.000 căn nhà lắp ghép, 3.239 lều bạt, 2.821 giường gấp và 4.280 chăn, cùng các nhu yếu phẩm khác.

Thanh Giang