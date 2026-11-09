Đội tuyển Việt Nam thay đổi lực lượng trước ngày hội quân; Manchester United hòa 4-4 Aston Villa

Đội tuyển Việt Nam thay đổi lực lượng trước ngày hội quân, 5 cầu thủ chấn thương; Singapore thử sức với Brazil tại FIFA Days tháng 11; HLV Jose Mourinho cảnh báo nguy cơ Real Madrid kiệt sức vì lịch thi đấu dày đặc... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (9/11).

Đội tuyển Việt Nam thay đổi lực lượng trước ngày hội quân, 5 cầu thủ chấn thương

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo điều chỉnh danh sách tập trung chuẩn bị cho Casper Cup 2026 sau khi vòng 7 V.League khép lại.

Có 5 cầu thủ gặp chấn thương ở các mức độ khác nhau được tạo điều kiện nghỉ ngơi, gồm Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo.

HLV Kim Sang Sik đang đối mặt với khá nhiều khó khăn ở đợt tập trung đang diễn ra của tuyển Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, HLV Kim Sang-sik bổ sung hai gương mặt mới là tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (Hoàng Anh Gia Lai) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (SHB Đà Nẵng). Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, từng có thời gian tập huấn tại Tây Ban Nha; trong khi Nguyễn Hồng Phúc trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Thể Công - Viettel và từng khoác áo U23 Việt Nam.

Đội tuyển dự kiến hội quân ngày 9/11 để chuẩn bị cho Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại sân Thiên Trường. Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11 và Cộng hòa Kyrgyz ngày 17/11.

Singapore thử sức với Brazil tại FIFA Days tháng 11

Trong loạt trận FIFA Days tháng 11, 5 đội bóng Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam đã chốt lịch thi đấu quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán hai đối thủ có trình độ trung bình là Đài Loan (11/11) và Kyrgyzstan (17/11) trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đáng chú ý nhất, Singapore gây bất ngờ khi đăng cai giải giao hữu và trực tiếp đọ sức với hai đối thủ lớn là Paraguay (13/11) và Brazil (17/11).

Lịch thi đấu của các đội Đông Nam Á trong những ngày FIFA Days tháng 11. Ảnh: ASEAN Football

Ở các cặp đấu khác, Thái Lan chạm trán Brunei tại King’s Cup (14/11), Malaysia gặp Trung Quốc và Yemen tại Quảng Châu. Trong khi đó, Indonesia đành tập huấn “chay” tại Bali do các trận giao hữu với Jordan và Kuwait bị hủy vì tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

Manchester United hòa 4-4 Aston Villa, Brighton vươn lên thứ hai Premier League

Manchester United và Aston Villa tạo nên trận cầu giàu cảm xúc tại vòng 10 Premier League ngày 8/11.

Đội khách hai lần vượt lên dẫn trước với cách biệt hai bàn, nhưng Manchester United ghi liên tiếp hai bàn trong thời gian bù giờ, nhờ công Joshua Zirkzee ở phút 92 và Patrick Dorgu ở phút 96, để giữ lại trận hòa 4-4.

Dorgu ghi bàn gỡ hoà ở phút bù giờ cho Man Utd.

Dù thoát thua ngoạn mục, Manchester United vẫn chưa thể cải thiện vị trí đáng lo ngại. Đội bóng này kéo dài chuỗi không thắng tại Premier League lên 7 trận và đứng thứ 18 sau 10 vòng đấu. Trận hòa cũng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày Sir Alex Ferguson bắt đầu dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Liverpool thắng Crystal Palace 3-1.

Ở các trận đấu khác, Liverpool thắng Crystal Palace 3-1 để trở lại vị trí thứ tư; Brighton đánh bại Brentford 2-0 và vươn lên thứ hai.

Những kết quả này cho thấy cuộc đua ở nhóm đầu và nhóm cuối bảng đang có nhiều biến động. Với Manchester United, khả năng ghi bàn và tinh thần chiến đấu chưa đủ khỏa lấp những vấn đề trong tổ chức phòng ngự.

HLV Jose Mourinho cảnh báo nguy cơ Real Madrid kiệt sức vì lịch thi đấu dày đặc

Sau chiến thắng 3-0 trước Valencia rạng sáng 8/11, HLV Jose Mourinho lên tiếng lo ngại tình trạng thể lực của các cầu thủ Real Madrid khi phải cày ải 3 trận trong 7 ngày, trước khi tiếp tục căng sức ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Real Madrid của Mourinho vừa trải qua 3 trận đấu chỉ trong 7 ngày. Ảnh: Reuters.

Chiến lược gia 63 tuổi cũng công khai chỉ trích Ban tổ chức La Liga và Chủ tịch Javier Tebas về cách xếp lịch thi đấu làm bào mòn sức lực học trò.

Trận thắng tại Mestalla giúp Mourinho cán mốc tỷ lệ thắng 77% (97 chiến thắng sau 126 trận) tại La Liga, vượt qua Pep Guardiola (76,3%) và Carlo Ancelotti (71,1%) để dẫn đầu lịch sử giải đấu ở nhóm các HLV cầm quân từ 100 trận trở lên.

HS