Đổi mới toàn diện công tác sát hạch và cấp Giấy phép lái xe

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công an đổi mới toàn diện công tác sát hạch và cấp Giấy phép lái xe bảo đảm người điều khiển phương tiện có đủ kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành lái xe an toàn.

Tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 14/1/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Thông báo nêu: Năm 2025, thời tiết cực đoan, bão lũ liên tiếp xảy ra tại nhiều vùng miền, địa phương, gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); cùng với đó là những thay đổi lớn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy tại các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, định hướng sát sao của Đảng (đặc biệt là Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25 tháng 2 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng), sự quan tâm giám sát của Quốc hội và sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chủ động của Bộ Công an và Bộ Xây dựng, các hoạt động bảo đảm TTATGT được duy trì thực hiện xuyên suốt, hiệu quả. Tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu cả ba tiêu chí (số vụ giảm hơn 22%, số người chết giảm hơn 6%, đặc biệt số người bị thương giảm mạnh gần 30% so với năm 2024); hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường kỷ cương, thực thi pháp luật và hình thành văn hóa giao thông; tạo đột phá trong phát triển và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông với việc đưa vào khai thác 36 dự án trọng điểm, đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và khởi công xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng...

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, trong đó thường xuyên đối với loại hình xe kinh doanh vận tải; vi phạm liên quan đến mô tô, xe gắn máy và đối tượng là học sinh, TNGT trên quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực nông thôn còn cao; ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, đặc biệt Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến phức tạp; người điều khiển phương tiện thiếu kỹ năng xử lý tình huống thực tế và thiếu kiến thức về quy tắc giao thông đường bộ; vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) còn nhiều; năng lực thực thi pháp luật ở cơ sở còn hạn chế; ứng dụng khoa học công nghệ chưa đồng bộ...

Từ năm 2026 phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương/100.000 dân

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch giai đoạn 2026-2031 và “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, dự báo kinh tế tăng cao, nhu cầu vận tải và mật độ phương tiện gia tăng mạnh; việc diễn ra các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại ngay từ đầu năm như Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp... tạo áp lực rất lớn cho công tác bảo đảm TTATGT. Phát huy những kết quả đã đạt được và triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, công tác bảo đảm TTATGT năm 2026 với mục tiêu tiếp tục kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí; đặc biệt giảm thiểu các vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khắc phục hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn và trên các trục chính, cửa ngõ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện mục tiêu “Giao thông xanh”, giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải và thiết lập lộ trình phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương/100.000 dân từ năm 2026, riêng các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... phấn đấu đạt mức giảm 60-70%, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu “Thập kỷ hành động vì ATGT 2021-2030” do Liên hợp quốc phát động.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ, chú trọng vai trò của người đứng đầu các cấp trong lãnh đạo định hướng các hoạt động bảo đảm TTATGT. Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, ứng dụng thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và lồng ghép mục tiêu ATGT vào các quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh và quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông trong tất các các khâu thiết kế, xây dựng và khai thác vận hành.

Khai thác hiệu quả dữ liệu từ camera để quản lý và xử lý vi phạm

Bộ Công an duy trì xuyên suốt các chuyên đề tuần tra kiểm soát các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới TNGT theo các chuyên đề mà lực lượng chức năng đã triển khai hiệu quả trong thời gian vừa qua...; khai thác hiệu quả hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera để quản lý và xử lý vi phạm, đặc biệt các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền quy định phân định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ.

Xây dựng cơ sở dữ liệu TTATGT quốc gia bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu dùng chung nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm TTATGT. Nghiên cứu giải pháp công nghệ trong điều hành giao thông, ưu tiên không gian cho giao thông tiếp cận (đi bộ, xe đạp) tại các đô thị lớn. Kiên quyết tạm dừng lưu thông đối với các đoạn đường không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn; xây dựng ứng dụng báo thông tin TNGT trên nền tảng kỹ thuật số.

Đẩy mạnh kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an đổi mới toàn diện công tác sát hạch và cấp Giấy phép lái xe (GPLX), bảo đảm người điều khiển phương tiện có đủ kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành lái xe an toàn.

Tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, bảo đảm thực hiện mục tiêu 100% người điều khiển phương tiện không vi phạm quy định về nồng độ cồn, nghiên cứu đề xuất bổ sung các quy định pháp luật mới để quản lý hiệu quả hơn nữa đối với hành vi này.

Bộ Công an phối hợp với ngành Giáo dục triển khai công tác giáo dục ATGT, bảo đảm học sinh có đủ cả kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe an toàn; học sinh không vi phạm pháp luật giao thông; phụ huynh không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trong đăng ký phương tiện, cấp đổi GPLX và trừ điểm GPLX.

Bộ Công an hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký các chỉ tiêu về giảm TNGT; trong đó lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu này là một trong những căn cứ then chốt để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo địa phương.

Bộ Xây dựng chủ động hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện việc xóa bỏ lối đi tự mở, xử lý vi phạm hành lang ATGT đường sắt, xây dựng đường gom...; tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt để đánh giá kết quả đã làm được, các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất lộ trình thực hiện tiếp theo; phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ bố trí đủ kinh phí cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ trì rà soát, ban hành hướng dẫn tổ chức giao thông theo hướng tách làn giữa ô tô và mô tô (đối với các tuyến có 04 làn đường trở lên trên mỗi chiều đường, hoặc các tuyến có điều kiện phù hợp khác); giảm thiểu xung đột tại các vị trí nút giao, đường phụ ra đường chính... nhằm giảm thiểu các nguy cơ dẫn tới TNGT; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý.

Rà soát, nghiên cứu sửa đổi nâng tỷ lệ diện tích đất tối thiểu dành cho đường giao thông (không bao gồm giao thông tĩnh) so với đất xây dựng đô thị tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 07-4:2016/BXD); tích hợp các mục tiêu về bảo đảm ATGT, phát triển giao thông công cộng và giao thông xanh tại các quy hoạch đô thị.

Bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án giao thông trọng điểm trong và ngoài đô thị; đề xuất mở rộng các tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn; hoàn thiện các công trình phụ trợ, trạm dừng nghỉ trên tuyến bảo đảm đạt tiêu chuẩn quy định; đề xuất đầu tư mạng lưới bãi đỗ xe tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường công tác quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện.

Đẩy mạnh phát triển vận tải đường sắt, thủy, hàng không để giảm áp lực cho đường bộ

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tái cơ cấu vận tải, đẩy mạnh phát triển vận tải đường sắt, đường thủy nội địa và hàng không để giảm áp lực cho đường bộ. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quy định tách bạch, rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ.

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, ban hành Quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với phương tiện tàu khách vận tải trên vùng ven biển (vịnh), đường thủy; nghiên cứu kinh nghiệm trong công tác quản lý hoạt động ATGT của các nước tiên tiến, đề xuất phương thức tổ chức mới trong công tác điều phối hoạt động bảo đảm TTATGT, trong đó xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể đối với từng bộ, ngành, địa phương, đơn vị... bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hơn trong tình hình mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15 tháng 3 năm 2026.

Bộ Y tế cải thiện năng lực sơ cứu cho y tế cơ sở (thôn, bản, xã); nâng cao năng lực chuyên môn và trang thiết bị cho bệnh viện tuyến xã, phường; phối hợp xây dựng ứng dụng báo thông tin TNGT trên nền tảng kỹ thuật số.

Đổi mới giáo dục an toàn giao thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo tích hợp nội dung giáo dục pháp luật TTATGT vào chương trình chính khóa theo một chương trình thống nhất; đổi mới giáo dục ATGT bảo đảm có đủ kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh THPT và giáo dục nghề nghiệp; cấp chứng nhận tập huấn kỹ năng điều khiển xe máy điện, xe đạp điện cho học sinh; bảo đảm 100% học sinh các cấp nắm vững quy định pháp luật giao thông theo chương trình của cấp học.

Khẩn trương ban hành văn bản xác định trách nhiệm trực tiếp đối với Hiệu trưởng và Ban giám hiệu nhà trường nếu để xảy ra tình trạng học sinh vi phạm pháp luật giao thông tại đơn vị quản lý; làm rõ trách nhiệm gia đình và nhà trường trong việc quản lý học sinh sử dụng xe gắn máy.

Các cơ quan truyền thông kịp thời đưa tin về tình hình TTATGT, cảnh báo nguy cơ và hướng dẫn biện pháp phòng tránh tai nạn; đa dạng hóa hình thức truyền thông trên mạng xã hội và hạ tầng số.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định bảo đảm TTATGT là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, xây dựng kế hoạch bảo đảm TTATGT cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp, phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương; đến hết năm 2026 phải hoàn thành xử lý điểm tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT và các lối đi tự mở giữa đường sắt và đường bộ trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý; phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương; lượng hoá các chỉ tiêu, tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm TTATGT, đồng thời kiểm điểm, xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để tình hình TTATGT diễn biến phức tạp trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới đô thị xanh, sạch, hiện đại, an toàn

Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn thiện Đề án Thành phố an toàn, trong đó có các giải pháp đột phá, có hệ thống chỉ tiêu định lượng cụ thể, xác định rõ nguồn lực thực hiện và lộ trình triển khai; phân định rõ thẩm quyền phê duyệt và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc định kỳ kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện. Nội dung Đề án cần đặc biệt chú trọng cụ thể hóa các định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội 2025 nhằm giải quyết triệt để các bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông, hướng tới phát triển Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị xanh, sạch, hiện đại, an toàn.

Đồng thời, hai thành phố chỉ đạo giải quyết ô nhiễm môi trường trên địa bàn (trong đó có ô nhiễm do phương tiện giao thông gây ra); tập trung kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải trong hoạt động xây dựng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đô thị.

Phương Nhi/VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/doi-moi-toan-dien-cong-tac-sat-hach-va-cap-giay-phep-lai-xe-102260114162353419.htm