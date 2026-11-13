Đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền tỉnh Thanh Hóa cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt. Phương thức quản lý, điều hành từng bước đổi mới theo hướng tinh gọn, chủ động, sát cơ sở; công tác phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lĩnh Toại.

Xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, Thanh Hóa đã hoàn thành rà soát 60 thủ tục hành chính đặc thù, qua đó giảm 60% chi phí tuân thủ và rút ngắn 62% thời gian giải quyết. Cơ chế “làn xanh” được áp dụng đối với 44 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng và việc làm, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thực tiễn tại cơ sở cho thấy, việc phân cấp, phân quyền đã tạo chuyển biến trong phương thức điều hành của chính quyền cấp xã. Chủ tịch UBND xã Nga An Mai Văn Quang cho biết: “Khi được phân cấp nhiều hơn, chính quyền cấp xã chủ động xử lý công việc ngay từ cơ sở, không còn phải chờ xin ý kiến qua nhiều cấp như trước. Đặc biệt, việc điều chỉnh cơ chế ngân sách và tăng quyền chủ động trong quản lý tài chính giúp địa phương linh hoạt hơn trong bố trí nguồn lực, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Trách nhiệm của cấp xã lớn hơn nhưng cũng tạo điều kiện để phục vụ người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn”.

Song song với cải cách thủ tục hành chính, tỉnh chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, điều hành. Trong hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7/2025 đến tháng 10/2026), trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 1.312.291 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,1%.

Không chỉ nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục tại trụ sở, nhiều địa phương còn chủ động đổi mới cách thức phục vụ thông qua các mô hình như “Dịch vụ công lưu động”, “Ngày thứ Bảy không hẹn”... Qua đó, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người ở xa trung tâm, tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.

Anh Vũ Văn Tuấn, ở thôn Ninh Phú, xã Vạn Lộc, chia sẻ: “Trước đây làm thủ tục hành chính phải đi lại nhiều lần, có khi thiếu giấy tờ lại phải bổ sung. Lần này tôi làm ngay tại xã, cán bộ hướng dẫn rất cụ thể nên hồ sơ được tiếp nhận nhanh, không phải đi xa. Tôi thấy rất thuận lợi, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức di chuyển”.

Với đặc thù địa bàn rộng, dân số đông, địa hình đa dạng, từ miền núi, trung du đến đồng bằng và ven biển, việc vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp có ý nghĩa quan trọng đối với Thanh Hóa. Không chỉ bảo đảm giải quyết công việc hành chính, chính quyền cơ sở còn phải chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và giữ vững ổn định địa bàn.

Dù khối lượng công việc lớn, tổ chức bộ máy đang tiếp tục được hoàn thiện, 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 12% so với cùng kỳ, xếp thứ 10 cả nước và dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ. Những kết quả này cho thấy nỗ lực của các cấp, các ngành trong duy trì hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện các mục tiêu phát triển trong điều kiện tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình vận hành vẫn còn những khó khăn cần khắc phục. Khối lượng nhiệm vụ chuyển về cấp xã lớn, trong khi năng lực thực thi, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và điều kiện cơ sở vật chất ở một số địa phương chưa đồng đều. Các lĩnh vực phức tạp như đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính đòi hỏi cán bộ cơ sở phải tiếp tục được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Do đó, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; quan tâm bố trí cán bộ phù hợp vị trí việc làm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn là nhiệm vụ đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và năng lực kiến tạo phát triển. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Thanh Hóa đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Phan Nga