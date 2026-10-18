Đổi mới hoạt động tổ dân phố sau sáp nhập

Sau sáp nhập, các tổ dân phố (TDP) không chỉ mang tên gọi mới, địa bàn mới mà còn đứng trước yêu cầu mới trong tổ chức và hoạt động. Vì thế, nâng cao chất lượng hoạt động của các TDP không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là nhiệm vụ lâu dài được phường Nguyệt Viên rất coi trọng nhằm xây dựng bộ máy ở cơ sở vững mạnh, để kết nối, tổ chức và phục vụ cộng đồng hiệu quả hơn.

Sau khi được tuyên truyền, Nhân dân phố Hoằng Long đã tự nguyện phá dỡ tường rào để hiến đất mở rộng đường.

Từ hai địa bàn có quy mô nhỏ, phố Phượng Đình 1 và Phượng Đình 2 được sáp nhập để thành lập phố Phượng Đình. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, cách thức tổ chức công việc cũng đòi hỏi phải linh hoạt hơn. Trước yêu cầu đó, việc đầu tiên được ban cán sự phố Phượng Đình xác định là phải sử dụng thành thạo công nghệ, ứng dụng các tiện ích số vào thực hiện nhiệm vụ, từ xây dựng kế hoạch, tổng hợp, báo cáo đến triển khai các phong trào thi đua. Cùng với đó, các nhóm zalo của chi bộ, TDP và các đoàn thể cũng được thành lập, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, công việc được phối hợp kịp thời, thuận tiện hơn.

Không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chung, cán bộ TDP Phượng Đình còn tích cực hướng dẫn người dân tích hợp các giấy tờ trên VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các tiện ích số trong đời sống... Theo bí thư chi bộ Nguyễn Viết Mạnh: “Cách làm này đang từng bước tạo nên nhịp vận hành mới, giúp cán bộ chủ động hơn trong công việc, gần gũi hơn với người dân. Nhờ tinh thần chủ động đổi mới, sau hơn 3 tháng hoạt động, phố Phượng Đình đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tâm lý “phố mới - phố cũ” cũng được xóa bỏ, thay vào đó là tinh thần đoàn kết giữa người dân hai phố được vun đắp, tạo dựng thông qua nhiều hoạt động cộng đồng được tổ chức”.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động sau khi sáp nhập phố Long Anh 1 và Long Anh 2, chi bộ phố Hoằng Long đã phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; đồng thời thường xuyên xuống khu dân cư, trực tiếp nắm bắt tình hình, lắng nghe và kịp thời giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Đặc biệt, việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của Nhân dân được chú trọng, giúp nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở sớm được phản hồi, tháo gỡ, tạo niềm tin để người dân tích cực hưởng ứng các chủ trương, kế hoạch của địa phương.

Đưa chúng tôi thăm tuyến đường đang được mở rộng, bí thư chi bộ phố Hoằng Long Lê Khắc Viễn chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường này chỉ rộng 2,5m, đi lại chật hẹp, nhất là vào giờ cao điểm đưa đón các cháu học sinh. Sau khi được tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng thuận hiến đất, mở rộng đường lên 4m. Nhiều hộ tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng, thậm chí phá dỡ một phần mái nhà và tự bỏ kinh phí xây dựng lại công trình”. Với sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay, phố Hoằng Long đã mở rộng được 3 tuyến đường. “Điều đáng quý không chỉ là những tuyến đường được mở rộng, mà còn là tinh thần tự nguyện, trách nhiệm vì lợi ích chung của người dân” - ông Lê Khắc Viễn nhấn mạnh.

Từ nhịp sống mới sau sáp nhập, tinh thần đoàn kết ở phố Hoằng Long ngày càng lan tỏa qua những việc làm thiết thực. Đó là những tuyến đường được giữ gìn sạch đẹp, là tình làng, nghĩa xóm thêm gắn bó, là ý thức cộng đồng được nâng cao. Tinh thần đoàn kết ấy còn được nối dài qua những mô hình tự quản ở cơ sở, từ tổ an ninh giữ bình yên khu phố, tổ hòa giải vun đắp sự gắn kết, tổ chuyển đổi số hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ... Mỗi người góp một phần trách nhiệm, chung tay vì một cộng đồng mới phát triển.

Sau sáp nhập, phường Nguyệt Viên giảm từ 32 xuống còn 15 TDP. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, phường Nguyệt Viên đã lựa chọn đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ, uy tín và triển vọng tham gia cấp ủy, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và từng bước được trẻ hóa. Hiện nay, phần lớn đội ngũ cán bộ phố có độ tuổi từ 35 - 45, nhiều người có trình độ đại học. Việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là sự thay đổi về độ tuổi mà còn là sự đổi mới trong tư duy, phương pháp và cách làm. Trên cương vị mới, đội ngũ cán bộ trẻ đang từng bước khẳng định năng lực, trách nhiệm, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Cùng với đó, Đảng ủy phường phân công đảng ủy viên trực tiếp phụ trách, định kỳ dự sinh hoạt chi bộ để hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ.

Khi chuyển đổi số trở thành động lực cho phát triển thì năng lực số cũng trở thành yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ cơ sở. Theo Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Nguyệt Viên Nguyễn Văn Quân thì đây là yêu cầu mới, cũng là thách thức đối với cán bộ các phố. “Để lấp đầy “khoảng trống” này, phường đã trang bị ti vi, máy tính, máy in, đường truyền internet cho 15 TDP. Đồng thời bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; nghiệp vụ công tác đảng và các nội dung liên quan đến hoạt động của các TDP. MTTQ, các đoàn thể cũng tăng cường hỗ trợ các TDP chuyển đổi số, đưa công nghệ trở thành công cụ thiết thực, giúp cán bộ cơ sở làm việc thuận lợi hơn”, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Nguyệt Viên Nguyễn Văn Quân cho biết.

Bài và ảnh: Tố Phương