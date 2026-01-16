Đổi mới hoạt động công đoàn, chăm lo tốt hơn cho người lao động

Ngày 16/1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, LĐLĐ tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác Công đoàn phát biểu khai mạc hội nghị.

Nổi bật là công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 525.293 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí 292,172 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ xây dựng 139 nhà “Mái ấm Công đoàn” trị giá 5,476 tỷ đồng, giúp nhiều gia đình đoàn viên ổn định cuộc sống. Dịp Tết Nguyên đán 2025, gần 376 nghìn lượt đoàn viên, NLĐ được chăm lo thông qua các chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, tư vấn pháp luật, khám sức khỏe, hỗ trợ việc làm, tạo không khí đầm ấm, gắn kết.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong “Tháng Công nhân” và "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về NLĐ, tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp, tri ân công nhân lao động, thăm hỏi, hỗ trợ 257.043 lượt đoàn viên, NLĐ. Công tác chăm lo, hỗ trợ kịp thời công nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tiếp tục thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

Đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tiếp tục phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn tiếp tục được quan tâm. Năm 2025, toàn tỉnh phát triển mới 23.018 đoàn viên, thành lập 77 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở. Các cấp công đoàn đã giới thiệu 1.801 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó 654 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Đồng chí Ngô Thị Vân Anh, Chủ tịch Công đoàn xã Thường Xuân tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thông qua nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2026. Theo đó, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động cho đoàn viên, NLĐ; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; nâng cao chất lượng chăm lo, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ; tập trung xây dựng công đoàn vững mạnh; thu hút, tập hợp đông đảo NLĐ vào tổ chức công đoàn...

Các cụm thi đua của LĐLĐ tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX; Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh khóa XVI; Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh khóa XXI; Kế hoạch hành động thực hiện 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh khóa XXI; triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “5 tiên phong, 5 đồng hành - vươn mình xây dựng đội ngũ công nhân lao động lớn mạnh, góp phần phát triển Thanh Hóa: Giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, kiểu mẫu” và ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Hai tập thể được tặng Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh.

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh trao Giấy chứng nhận các đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá năm 2025.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2025 đã được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Thanh Huê