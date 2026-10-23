Đổi mới bộ máy, phát huy nội lực từ mỗi cán bộ, giáo viên

Sắp xếp lại các cơ sở giáo dục là hành trình “thay máu” để nâng tầm chất lượng giáo dục. Trong hành trình ấy, việc đổi mới bộ máy tổ chức gắn với khơi thông nội lực, phát huy tính sáng tạo, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên được xác định là “chìa khóa” then chốt.

Một giờ học của cô, trò Trường Tiểu học Ngọc Sơn, phường Ngọc Sơn.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục, đến năm học 2026-2027 toàn tỉnh còn 766 trường chính, 1.194 phân hiệu và 556 điểm trường lẻ; giảm 1.166 trường, tương ứng giảm 60,4%; số điểm trường lẻ giảm 59 điểm, tương ứng giảm 9,6%. Trước đó, trên địa bàn tỉnh có 1.932 cơ sở giáo dục, với 615 điểm trường lẻ. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau sắp xếp, quy mô trường, lớp cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học, theo hướng giảm đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, tại một số địa bàn trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác quản trị, bố trí đội ngũ và bảo đảm cơ sở vật chất.

Tại phường Ngọc Sơn, từ con số 14 trường học thuộc cả 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS, sau sắp xếp toàn phường còn 3 trường với 12 phân hiệu, giảm đáng kể các đầu mối trường học. Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Ngọc Sơn, Phan Văn Dung cho biết: “Ngay khi triển khai chủ trương sắp xếp, chính quyền phường đã tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và đội ngũ nhà giáo; đồng thời chủ động rà soát, quy hoạch lại cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực hợp lý để các phân hiệu sau sáp nhập hoạt động ổn định. Do đó, dù quy mô trường lớp thay đổi, việc quản lý và giảng dạy gặp không ít khó khăn ban đầu, song các thầy, cô giáo đã nhanh chóng thích ứng, khắc phục khó khăn, tâm huyết với nghề bảo đảm mọi hoạt động giáo dục của các nhà trường diễn ra bình thường”.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Sơn, phường Ngọc Sơn, trước đây mỗi một đơn vị trường có 1 hiệu trưởng, 2 hiệu phó cùng 5 tổ trưởng, 5 tổ phó chuyên môn, hiện nay con số này cũng thế nhưng phải quản lý thêm 4 phân hiệu. Đây là khó khăn, thách thức rất lớn cho đội ngũ quản lý. Song, vượt lên những áp lực và khối lượng công việc tăng cao, với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm từ mỗi cán bộ, giáo viên và sự đồng hành sát sao của chính quyền địa phương, Trường Tiểu học Ngọc Sơn đã từng bước ổn định nền nếp dạy và học. Cô Hải chia sẻ: “Sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng của tập thể cán bộ, giáo viên đã trở thành điểm tựa vững chắc. Mặc dù địa bàn rộng, các điểm trường cách xa nhau, nhưng cán bộ, giáo viên đều nêu cao tinh thần, linh hoạt trong quản lý, chia sẻ chuyên môn để bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều giữa điểm trường chính và các phân hiệu”.

Tại các địa phương khác như phường Nam Sầm Sơn, phường Nguyệt Viên, xã Lưu Vệ, xã Hoa Lộc... cũng vậy, việc sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị trường học đã tạo chuyển biến tích cực về quy mô và tối ưu hóa nguồn lực, nhưng cũng đặt ra những thách thức trong khâu quản lý, nhân sự và hạ tầng. Tuy nhiên, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm, vượt khó của các nhà trường đã góp phần đưa các hoạt động giáo dục nhanh chóng đi vào quỹ đạo sau sắp xếp.

Ông Hoàng Văn Tuấn, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Nguyệt Viên, cho biết: “Việc chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy và trò trong công tác giảng dạy, học tập là ưu tiên hàng đầu của phường khi thực hiện sắp xếp các đơn vị trường học. Vì vậy, trước khi hoàn tất việc sắp xếp, UBND phường đã chủ động kiểm tra, khảo sát thực tế từng trường để nắm bắt nhu cầu, từ đó cân đối và tập trung nguồn lực cải tạo, nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất phòng, lớp học đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Theo ông Tuấn, giai đoạn đầu sau sắp xếp khó tránh khỏi những khó khăn, thách thức, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm, phát huy nội lực từ mỗi cán bộ, giáo viên, phường hoàn toàn có đủ nền tảng để vượt qua, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Nhìn lại hành trình tái cấu trúc các trường học có thể thấy “chìa khóa” mở ra thành công chính là sự đồng lòng và khơi thông nội lực. Những gánh nặng quản lý hay khoảng cách giữa các phân hiệu sẽ không còn khi tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, giáo viên và sự đồng hành sát sao của chính quyền được nâng cao. Đó cũng chính là điểm tựa vững chắc để mỗi ngôi trường sau sắp xếp không chỉ ổn định về nền nếp, mà còn là nơi chắp cánh cho những thế hệ tương lai.

Bài và ảnh: Phong Sắc