Agribank Nông Cống bảo đảm hoạt động an toàn

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, các chi nhánh trong hệ thống Agribank Nam Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh linh hoạt để bảo đảm hoạt động của hệ thống an toàn, thông suốt và hiệu quả trong mọi tình huống.

Cán bộ Agribank Nông Cống thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Với vị trí nằm ngay tâm dịch - thị trấn Nông Cống, Agribank Nông Cống cũng không tránh khỏi ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Để bảo đảm hoạt động liên tục, ngân hàng đã bố trí cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện bám trụ, ăn, ở tại nơi làm việc, phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác khử khuẩn, test nhanh COVID-19. Với sự chuẩn bị kỹ càng, bảo đảm phòng chống dịch, trang bị đồ bảo hộ, khử khuẩn xe, Agribank Nông Cống đã thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung của Agribank Nam Thanh Hóa.

Việc bố trí sắp xếp người lao động làm việc tại nhà, Agribank Nông Cống tuân thủ yêu cầu bảo đảm duy trì hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn bởi dịch bệnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế, nhất là hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...

Đối với lực lượng làm việc trực tiếp tại cơ quan, để bảo đảm an toàn cho cán bộ và khách hàng, Agribank Nông Cống thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch, như: thường xuyên phun khử khuẩn khu vực làm việc, ATM, thang máy, bếp ăn, nhà xe; trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, quần áo bảo hộ, kính che, tấm chắn giọt bắn... Bên cạnh đó, cán bộ Agribank Nông Cống cũng tích cực tuyên truyền, khuyến khích khách hàng, người dân sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến để tránh tối đa việc đi lại, tiếp xúc trong bối cảnh dịch bệnh. Đến thời điểm hiện tại, Agribank Nông Cống giữ được an toàn cả về hoạt động và con người, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của Nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, chi nhánh còn tích cực chung tay, sẻ chia, quyết tâm cùng hệ thống chính trị của huyện Nông Cống nỗ lực hơn nữa để nhanh chóng khống chế dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Agribank Nông Cống đã thực hiện nhiều đợt tài trợ, ủng hộ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch của tỉnh, của huyện Nông Cống, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, Agribank Nông Cống luôn đồng hành, hỗ trợ khách hàng vượt qua những khó khăn do tác động của COVID-19. Tính đến ngày 20-8, tổng nguồn vốn của Agribank Nông Cống đạt 1.642 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 1.640 tỷ đồng, với hơn 13 nghìn khách hàng đang vay vốn. Hiện ngân hàng tiếp tục rà soát, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn, giảm lãi tiền vay; triển khai cho vay mới với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng vay duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh. Theo đó, Agribank Nông Cống đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất 10% so với lãi suất cho vay thông thường cho 100% khách hàng; thực hiện miễn phí chuyển tiền, nộp rút tiền mặt đối với khách hàng có tài khoản giao dịch trong hệ thống Agribank và toàn bộ các ngân hàng trong toàn quốc, với hạn mức trong ngày lên tới 10 tỷ đồng; thực hiện miễn phí mở tài khoản trực tuyến cho khách hàng... Đồng thời, khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ trực tuyến do Agribank cung cấp trên kênh ngân hàng điện tử như: E-Banking, Internet Banking... để hạn chế giao dịch trực tiếp, tối ưu hóa hiệu quả tài chính và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19.

Bài và ảnh: Khánh Phương