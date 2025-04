Đoàn viên công đoàn đam mê sáng tạo

Nhanh nhẹn, hoạt bát và rất thân thiện là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với anh Mai Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm bộ phận sửa máy hoàn chỉnh, Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam. Anh là người có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật quan trọng, góp phần không nhỏ vào quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Anh Mai Anh Tuấn với sáng kiến "Cải thiện thanh cữ định hình bao hậu (liệu nhựa)”.

Sau khi tốt nghiệp Khoa điện công nghiệp hệ trung cấp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, năm 2011, anh Mai Anh Tuấn về công tác tại bộ phận sửa máy hoàn chỉnh, Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam. Trong quá trình công tác, anh sớm bắt nhịp với công việc và từng bước trưởng thành. Anh vừa học hỏi từ đồng nghiệp, vừa tranh thủ thời gian nghiên cứu thêm tài liệu, trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực chuyên môn.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn phát động, anh tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, say mê nghiên cứu để có những giải pháp, sáng kiến cải tiến làm tăng năng suất lao động. Chia sẻ về quá trình lao động, sáng tạo của mình, anh Tuấn cho biết: "Trong những năm công tác tại doanh nghiệp, bản thân tôi luôn suy nghĩ làm cách nào để hoàn thành công việc nhanh nhất, hiệu quả nhất. Do vậy, tôi luôn sâu sát với công việc, các máy móc cũng như con người, nếu mình quan tâm đến nó thì bất cứ sự thay đổi nào của nó mình cũng có thể nhận ra. Nếu các hệ thống máy móc bị hỏng không sửa chữa kịp thời sẽ làm đình trệ quá trình sản xuất, ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất, chất lượng sản phẩm. Vì thế tôi và anh em trong bộ phận luôn làm thêm giờ để bảo dưỡng máy móc, đồng thời suy nghĩ, tìm phương pháp cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, đảm bảo an toàn trong sản xuất".

Trong quá trình công tác, anh Tuấn đã tích cực nghiên cứu và đưa ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đồng thời giảm sức lao động cho công nhân, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Một trong những sáng kiến quan trọng và có giá trị là giải pháp "Cải thiện thanh cữ định hình bao hậu (liệu nhựa)”.

Sáng kiến xuất phát từ thực tế sản xuất tại Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam, tại công đoạn ép tăng cường vá mũi của mặt giày cần 4 máy tương đương với 4 người ngồi thao tác máy, tiêu chuẩn nhiệt ép cho 1 mặt giày là 20s mà thời gian thao tác đặt mặt giày vào máy chỉ có 3s nên người công nhân phải ngồi chờ đợi 17s mới có thể thao tác tiếp. Từ trăn trở, suy nghĩ tìm giải pháp làm giá đỡ nâng cao máy để công nhân đứng thao tác thì họ có thể di chuyển lắp hàng ở các vị trí máy khác. Sau khi áp dụng sáng kiến công đoạn ép tăng cường vá mũi của mặt giày thì 1 người có thể vận hành 4 máy, công ty có 28 máy chỉ cần 7 người vận hành.

Hiện nay, sáng kiến của anh Tuấn đã được áp dụng cho 10 xưởng sản xuất và tất cả các hình thể giày ép tăng cường vá mũi; làm lợi cho doanh nghiệp trên 1,5 tỷ đồng/năm. Sáng kiến giúp giảm lượng rác thải khi báo phế, góp phần bảo vệ môi trường và đã được áp dụng cho các nhà máy trong Tập đoàn Hoa Lợi.

Ngoài phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, anh Tuấn cũng là đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động. Anh đề xuất, đóng góp ý kiến với ban chấp hành công đoàn công ty về chế độ chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động. Nêu gương trong các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp công đoàn phát động, như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đồng chí Nguyễn Văn Trọn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam cho biết: “Anh Mai Anh Tuấn là đoàn viên công đoàn năng nổ, nhiệt tình, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những sáng kiến của anh giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và nhiều chi phí sản xuất. Lòng yêu nghề và làm việc chuyên cần, sáng tạo của anh Tuấn luôn là tấm gương để các đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong doanh nghiệp học tập, noi theo”.

Bài và ảnh: Thanh Huê