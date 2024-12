Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 giúp người dân vùng biên phát triển kinh tế

Theo chân cán bộ Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KTQP) 5, chúng tôi đến thăm gia đình anh Lương Văn Lưu ở bản Pùng, xã Quang Chiểu (Mường Lát). Qua câu chuyện, anh Lưu cho biết: “Trước đây, gia đình mình thuộc hộ nghèo của xã. Năm 2014, gia đình được Đoàn KTQP 5 hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản, đồng thời được tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ sự hỗ trợ này, cùng sự chịu khó của các thành viên mà gia đình mình đã có 10 con bò, có điều kiện về kinh tế để nuôi dạy con cái".

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 5 hướng dẫn người dân bản Mờng, xã Quang Chiểu chăm sóc cây ăn quả.

Đoàn KTQP 5 đóng quân trên địa bàn 5 xã thuộc vùng dự án của huyện Mường Lát, gồm: Pù Nhi, Tam Chung, Quang Chiểu, Mường Chanh, thị trấn Mường Lát. Để giúp người dân vùng dự án phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng gồm đường giao thông, điện sinh hoạt, công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt, phòng học mầm non, nhà văn hóa thôn, bản... Đặc biệt, trong năm 2024, bằng nguồn vốn của Bộ Quốc phòng, đơn vị đã tập trung thực hiện các dự án về phát triển giao thông như: Đường giao thông Pa Đén - Hua Pù (xã Pù Nhi); đường giao thôn Quăn Dao - bản Poọng (xã Quang Chiểu); xây dựng đập, mương ở bản Cân - Tân Hương (xã Tam Chung) và 4 nhà văn hóa ở xã Quang Chiểu, Mường Chanh. Hầu hết các chương trình, dự án đều phát huy hiệu quả, góp phần ổn định dân cư, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới.

Đoàn KTQP 5 đã thành lập các cụm điểm dân cư mới ở khu vực biên giới và triển khai cấp vốn hỗ trợ chương trình ổn định sắp xếp dân cư cho các hộ di dân nội vùng, di dân tập trung, qua đó từng bước hình thành các thôn, bản, cụm điểm dân cư tập trung trên vành đai biên giới, địa bàn xung yếu, tạo hành lang bảo vệ chủ quyền quốc gia; di dời 306 hộ dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 và 4 năm 2024 đến nơi ở mới an toàn; tổ chức xây dựng và bàn giao 2 “Nhà đồng đội” cho gia đình quân nhân trị giá 160 triệu đồng; triển khai xây dựng “Nhà tình nghĩa” cho gia đình chính sách trị giá 80 triệu đồng. Đồng thời, tích cực triển khai các chương trình, mô hình khuyến nông - khuyến lâm, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Nhân dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, XDNTM, xóa mù chữ; khắc phục tình trạng di dịch cư tự do, tự cung, tự cấp...

Trong năm 2024, đơn vị đã tổ chức 26 buổi tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 560 lượt người dân. Duy trì có hiệu quả các mô hình tăng gia, chăn nuôi mang lại giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện của địa phương như: Mô hình chăn nuôi lợn bản địa sinh sản, với 40 con nái mẹ, mỗi năm cung cấp cho người dân trong vùng hơn 600 con lợn giống; các mô hình nuôi cá nước ngọt, ốc, ếch, gà Đông Cảo, thỏ thương phẩm... qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vùng dự án phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất làm nòng cốt hỗ trợ Nhân dân xóa đói giảm nghèo, Đoàn KTQP 5 còn đẩy mạnh công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, không di cư tự do, không truyền đạo trái phép, không tái trồng cây thuốc phiện, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chung tay cùng lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Bài và ảnh: Thiện Nhân