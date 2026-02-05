Hotline: 0822.173.636   |

Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn thăm, chúc tết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Đỗ Đức
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 5/2, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chủ trì buổi đón và tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào do đồng chí Òn Phăn Thong Thị Đa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn, sang thăm và chúc tết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đón Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Đồng chí Òn Phăn Thong Thị Đa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng tỉnh Hủa Phăn bắt tay thân mật, chào cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia đón và tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Trong không khí trang trọng và nồng ấm tình hữu nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Òn Phăn Thong Thị Đa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng tỉnh đã bày tỏ niềm vui mừng, xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Phạm Thị Thanh Thuỷ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, cán bộ, công chức 2 cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã đón tiếp trọng thị, chân tình và dành cho đoàn tình cảm tốt đẹp.

Quang cảnh buổi tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Đồng chí bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn nói chung, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn nói riêng tiếp tục được củng cố, tăng cường, thêm gắn bó, bền chặt.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì buổi tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chánh Thanh tra tỉnh Hủa Phăn Òn Phăn Thong Thị Đa đã thông tin về cơ cấu tổ chức của Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh, cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian qua và định hướng lớn trong thời gian tới.

Đồng chí Òn Phăn Thong Thị Đa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi tiếp.

Đồng chí Òn Phăn Thong Thị Đa bày tỏ mong muốn Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn tiếp tục được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra, vận dụng vào tình hình thực tiễn tại tỉnh Hủa Phăn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đồng chí Òn Phăn Thong Thị Đa gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, năm mới an khang thịnh vượng đến cá nhân đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đồng chí Òn Phăn Thong Thị Đa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng tỉnh Hủa Phăn tặng quà chúc tết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Òn Phăn Thong Thị Đa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng tỉnh Hủa Phăn tặng quà chúc tết Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, thủy chung son sắt, gắn bó bền chặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi được đón các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn đến thăm và chúc Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị quý báu đặc biệt giữa 2 dân tộc Việt Nam - Lào, trong đó có 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, cũng như giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tiếp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy đã thông tin đến Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn về thành tựu nổi bật của tỉnh Thanh Hóa trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025; đồng thời thông tin về tổ chức bộ máy và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, củng cố, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói chung, giữa Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nói riêng, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị 2 cơ quan tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện theo biên bản ghi nhớ ngày 17/7/2019; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình hai tỉnh, hai cơ quan và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác để tình cảm càng thêm gắn bó.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn.

Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy chúc đồng chí Òn Phăn Thong Thị Đa và cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chúc tình hữu nghị Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy đã trao tặng đồng chí Òn Phăn Thong Thị Đa và cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hủa Phăn những phần quà ý nghĩa.

Đỗ Đức

