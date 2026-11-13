Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Định hướng đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Quỹ NAFOSTED đặt hàng

Hoàng Mai
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13/11, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tổ chức Hội thảo định hướng đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Quỹ NAFOSTED đặt hàng.

Định hướng đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Quỹ NAFOSTED đặt hàng

Chiều 13/11, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tổ chức Hội thảo định hướng đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Quỹ NAFOSTED đặt hàng.

Định hướng đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Quỹ NAFOSTED đặt hàng

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp đã tập trung trao đổi, thảo luận, phản biện các đề xuất nhiệm vụ thuộc nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Đây đều là những lĩnh vực có tiềm năng đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực khoa học, công nghệ của tỉnh.

Các đại biểu tập trung đánh giá tính cấp thiết, tính mới, giá trị khoa học và tính khả thi của từng đề xuất; đồng thời góp ý hoàn thiện mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, sản phẩm dự kiến và khả năng ứng dụng kết quả sau khi nhiệm vụ hoàn thành, bảo đảm đáp ứng định hướng, tiêu chí của Quỹ NAFOSTED.

Định hướng đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Quỹ NAFOSTED đặt hàng

Đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Thông qua hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất; tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học và doanh nghiệp, hướng tới lựa chọn, đặt hàng những nhiệm vụ có hàm lượng khoa học cao, tạo ra tri thức mới, làm chủ công nghệ và có giá trị ứng dụng, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hoàng Mai

Từ khóa:

#Khoa học công nghệ #Đổi mới sáng tạo #Đề xuất #nhiệm vụ #định hướng #khoa học và công nghệ #Thanh hóa #Công nghệ thông tin #Phát triển kinh tế #Bảo vệ môi trường

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chung tay bảo vệ môi trường, phát triển du lịch

Chung tay bảo vệ môi trường, phát triển du lịch

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Trên địa bàn xã Pù Luông hiện có 69 cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, hội LHPN xã đã phát động phong trào phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chủ...
Chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp

Chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Với sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và người dân, phong trào vệ sinh môi trường (VSMT), chỉnh trang cảnh quan ở xã Thanh Quân đang từng bước đi vào nền nếp. Những việc làm thiết thực tại các thôn, bản góp phần cải thiện môi trường...
Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD), dịch...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh