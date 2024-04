(Baothanhhoa.vn) - Là đơn vị trực tiếp kinh doanh bán điện, đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đời sống sinh hoạt của toàn bộ khách hàng huyện Nga Sơn nói chung cũng như góp phần quan trọng để các sự kiện ngày lễ, kỷ niệm nói riêng được diễn ra thành công trên địa bàn, trong 02 ngày (18, 19/4), Điện lực Nga Sơn (Công ty Điện lực Thanh Hóa) đã cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024.

{title} Điện lực Nga Sơn đảm bảo cấp điện phục vụ Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024 Là đơn vị trực tiếp kinh doanh bán điện, đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đời sống sinh hoạt của toàn bộ khách hàng huyện Nga Sơn nói chung cũng như góp phần quan trọng để các sự kiện ngày lễ, kỷ niệm nói riêng được diễn ra thành công trên địa bàn, trong 02 ngày (18, 19/4), Điện lực Nga Sơn (Công ty Điện lực Thanh Hóa) đã cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024. Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024 diễn ra trong 2 ngày (18, 19/4) với nhiều chương trình đặc sắc. Lễ hội được huyện Nga Sơn tổ chức vào dịp tháng 3 âm lịch hằng năm để tưởng nhớ, tôn vinh công lao to lớn của Đức thánh Mai An Tiêm. Thông qua hoạt động này nhằm khơi dậy nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước trong các tầng lớp nhân dân, cũng là dịp để quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch, hình ảnh đất và người Nga Sơn đến bạn bè trong và ngoài tỉnh. Điện lực Nga Sơn bố trí 1 máy phát điện 250 kVA để dự phòng khi mất điện lưới nếu có sự cố đột xuất xảy ra và cấp điện cho phụ tải quan trọng phục vụ các hoạt động diễn ra trên khu vực sân khấu. Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, UBND huyện Nga Sơn, ngay từ đầu tháng 4/2024, Điện lực Nga Sơn đã xây dựng kế hoạch, phương án cấp điện. Đơn vị đã tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống đường dây và trạm biến áp trên địa bàn, trong đó tập trung kiểm tra các trạm biến áp, đường dây đang vận hành có nguy cơ quá tải, hoàn thành thực hiện các giải pháp san tải, nâng công suất để đảm bảo các thông số vận hành theo quy định cho phép; kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị đóng cắt, bảo vệ, xử lý tiếp xúc các đầu cốt, aptomat của những trạm biến áp trực tiếp cấp điện cho những địa điểm tổ chức lễ hội. Đôn đốc các tổ tăng cường kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, kiểm tra định kỳ ngày, đêm và có biện pháp xử lý tránh gây ra sự cố chủ quan, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, thông tin thông suốt trong mọi tình huống, lưới điện vận hành ổn định ở mức cao nhất. Công nhân Điện lực Nga Sơn kiểm tra vận hành các thiết bị được cấp điện phục vụ Lễ hội. Cùng với đó, đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để vừa vận hành, vừa xử lý kịp thời sự cố đột xuất nếu có xảy ra, bố trí 01 máy phát điện 250kVA để dự phòng khi mất điện lưới và cấp điện cho phụ tải quan trọng phục vụ các hoạt động diễn ra trên trên khu vực sân khấu. Tăng cường lực lượng trực thao tác lưu động thường trực 24/24 giờ, phân công bố trí cán bộ trực thường xuyên tại các địa điểm diễn ra sự kiện và cung cấp đầu mối liên lạc cho Ban Tổ chức Lễ hội để thuận tiện cho việc thông tin, trao đổi công việc. Giám đốc Điện lực Nga Sơn Lê Xuân Mạnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và động viên CBCNV tham gia cấp điện phục vụ Lễ hội. Xác định rõ tầm quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024, Giám đốc Điện lực Nga Sơn Lê Xuân Mạnh đã trực tiếp chỉ đạo và động viên cán bộ, công nhân viên tham gia phục vụ luôn làm việc với tinh thần và nỗ lực cao nhất, sẵn sàng đáp ứng trong mọi tình huống Ban tổ chức yêu cầu. Ngoài đảm bảo cấp điện tại các khu vực diễn ra hoạt động Lễ hội, việc cấp điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn huyện cũng được tính toán hợp lý, an toàn liên tục nhất là trong thời điểm lượng khách du lịch về Nga Sơn vào dịp này sẽ rất đông, đặc biệt là các khu vực nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi, giải trí... Với sự quyết tâm nỗ lực và tinh thần làm việc tập trung cao độ, Điện lực Nga Sơn đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định liên tục, góp phần quan trọng để Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp. Dương Thế (ĐL Nga Sơn)

