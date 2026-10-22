“Điểm tựa” cho người cao tuổi

Đều đặn 17 giờ mỗi ngày, các thành viên trong Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) thôn Cẩm Tú, phường Đông Sơn tập trung đến nhà văn hóa để tham gia các hoạt động dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, thể dục dụng cụ ngoài trời. Sau những giờ vận động, mọi người đều quây quần trò chuyện hỏi thăm sức khỏe, thông tin tình hình cuộc sống của các thành viên. Tiếng cười, nói rộn ràng, tạo không khí vui tươi, đầm ấm.

Từ nguồn vốn vay của Quỹ CLB LTHTGN, gia đình bà Lê Thị Oai (ngoài cùng bên phải), thôn Cẩm Tú, phường Đông Sơn từng bước mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Theo bà Lê Thị Mùi, Chủ nhiệm CLB LTHTGN thôn Cẩm Tú, đi vào hoạt động từ năm 2021 với 60 thành viên, đến nay, CLB đã thực sự trở thành điểm tựa gắn kết cộng đồng tại địa phương. Không chỉ chăm lo đời sống tinh thần qua các sân chơi văn hóa, thể thao và duy trì khám sức khỏe định kỳ, CLB còn huy động được nguồn quỹ 120 triệu đồng. Dòng vốn này đang được luân chuyển hiệu quả, tiếp sức cho nhiều gia đình hội viên đầu tư sản xuất, vươn lên cải thiện thu nhập.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, tổ tình nguyện gồm 10 thành viên của CLB còn là điểm tựa vững chắc cho những người cao tuổi đau ốm, neo đơn. Điển hình như hoàn cảnh của bà Lê Thị Hoàn bị mất khả năng đi lại. Các con đi làm xa, hai ông bà tuổi cao, sức yếu phải nương tựa vào nhau trong cảnh túng thiếu. Trước tình cảnh đó, ban chủ nhiệm CLB đã phân công các tình nguyện viên luân phiên đến hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, giúp gia đình vơi bớt gánh nặng và thêm ấm lòng bởi tình làng, nghĩa xóm.

CLB LTHTGN thôn Cẩm Tú là một trong nhiều CLB hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo các thành viên tham gia sinh hoạt. Để hoạt động hiệu quả, từ năm 2010, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh đã tiếp cận và thành lập các CLB LTHTGN đầu tiên được tài trợ từ Dự án quốc tế, với 80 CLB, do Trung ương Hội NCT và Tổ chức hỗ trợ NCT quốc tế tại Việt Nam triển khai thực hiện. Nhận thấy đây là một mô hình toàn diện, thiết thực, hiệu quả, có tính nhân văn và xã hội sâu sắc, Hội NCT các cấp trong tỉnh nhân rộng mô hình. Năm 2013, Hội NCT tỉnh đã chủ động xây dựng Đề án nhân rộng 200 CLB LTHTGN giai đoạn 2013-2016, đề xuất với UBND tỉnh phê duyệt và giao cho hội tổ chức thực hiện, đây là sự sáng tạo của Hội NCT Thanh Hóa trong quá trình phát triển mô hình.

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Nguyễn Đức Thắng, cho biết: “Cùng với phong trào chung cả nước, Hội NCT tỉnh cũng xây dựng thêm những mô hình mới, cụ thể như “Chi hội NCT hạnh phúc”, NCT Thanh Hóa “Mẫu mực, uy tín, đẹp và khỏe mạnh”, “Gia đình NCT không ma túy và tệ nạn xã hội”... Các mô hình này đang nhận được sự hưởng ứng của NCT trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 8/2026, toàn tỉnh đã có 1.265 CLB LTHTGN với 71.700 thành viên hoạt động tích cực, hiệu quả; tổng số quỹ đang quản lý, sử dụng quỹ trên 91,5 tỷ đồng”.

Các CLB đã duy trì nhiều hoạt động thiết thực từ chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. 16 năm qua đã có trên 5.370 NCT, đau yếu nặng được các tình nguyện viên của CLB đến nhà để cùng gia đình giúp đỡ, chăm sóc. Các CLB vận động, hỗ trợ, ủng hộ mua BHYT cho thành viên chưa có BHYT, đến nay 100% thành viên đều có BHYT; từ nguồn Quỹ của CLB đã hỗ trợ 35.380 lượt người vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo.

Từ những hoạt động thiết thực của CLB đã khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức hội và NCT trong cộng đồng dân cư. Qua đó, không chỉ giúp hội viên nâng cao sức khỏe mà còn tạo “cầu nối” gắn kết cộng đồng để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Bài và ảnh: Trung Hiếu