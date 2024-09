Điểm sáng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu bên dòng sông Yên

Về với Quảng Trung (Quảng Xương) hôm nay, thay vì những ngôi làng nhỏ bên bờ sông Yên, sông Hoàng năm xưa là những ngôi nhà cao tầng, khu dân cư an ninh, thân thiện, những vùng sản xuất tập trung, khu kinh doanh, buôn bán sầm uất. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư, xây dựng khang trang, sạch đẹp. Với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân, năm 2023, Quảng Trung được công nhận xã NTM kiểu mẫu và trở thành miền quê đáng sống.

Hệ thống đường giao thông nông thôn xã Quảng Trung được kiên cố, mở rộng khang trang, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Ông Mai Ngọc Tứ, Chủ tịch UBND xã Quảng Trung, khẳng định: XDNTM là quá trình liên tục, không ngừng nghỉ, chỉ có điểm khởi đầu mà không có kết thúc. Vì vậy, năm 2022, ngay sau khi được công nhận xã NTM nâng cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Trung tiếp tục bắt tay vào thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Trong quá trình thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu, Quảng Trung lựa chọn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn là tiêu chí nổi trội. Theo đó, xã đã triển khai thực hiện 2 mô hình tiêu biểu, gồm: mô hình khu dân cư kiểu mẫu và mô hình nhà sạch, vườn đẹp; chọn thôn Ngọc Trà 2 để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Nhìn quê hương ngày một thay da đổi thịt, ông Lê Văn Tuyến, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Ngọc Trà 2, xã Quảng Trung không giấu được niềm vui lẫn sự tự hào: “Trong quá trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, người dân thôn Ngọc Trà 2 luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng ủng hộ. Trên cơ sở quy hoạch về hạ tầng xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, với sự hỗ trợ kinh phí của cấp trên 8,5 tỷ đồng cùng với sự tự nguyện đóng góp của Nhân dân trong thôn và con em xa quê, với số tiền trên 30 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 1,5km đường giao thông, cứng hóa 2,2km giao thông nội đồng; xây dựng 2,8km tường rào hoa, 1,2km rãnh thoát nước; xây dựng nhà ở mới, chỉnh trang khu dân cư, khuôn viên nhà văn hóa thôn và các công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của người dân. Ngoài ra, Nhân dân đã huy động hàng nghìn ngày công và hiến 2.700m2 đất để mở rộng đường giao thông. Người dân trong thôn cũng tích cực tham gia trồng hoa, cây xanh trên các trục đường thôn, ngõ xóm; làm vệ sinh môi trường, góp phần tạo nên một không gian xanh, sạch, đẹp, an toàn...”.

Khi bắt tay vào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã Quảng Trung luôn xác định rõ người dân là chủ thể, nên đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân nhận thức rõ tạo dựng một vùng quê kiểu mẫu là để cho mình, mình làm để mình thụ hưởng. Do đó, trong quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền xã để cộng đồng dân cư tự bàn bạc, thống nhất lựa chọn nội dung công việc phù hợp theo tiêu chí NTM kiểu mẫu để thực hiện. Từ đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân, qua đó mỗi người dân đã thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc góp công, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Quá trình thực hiện, ban công tác mặt trận các thôn luôn biết khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; trong đó chú trọng huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, vườn hộ, nhà ở dân cư, vệ sinh môi trường. Đồng thời, phân công trách nhiệm cho các chi hội, đoàn thể, từng cụm dân cư để thực hiện các chỉ tiêu đề ra của mô hình. Nhờ đó, mà trong thời gian ngắn, bà con Nhân dân các thôn đã tự nguyện đóng góp được 2,5 tỷ đồng cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, như: lắp đặt thêm 2,1km đường điện chiếu sáng, bê tông hóa 2,5km đường giao thông nông thôn, lắp đặt 1,5km lan can dọc các tuyến mương bảo đảm an toàn. Các khuôn viên nhà văn hóa thôn, sân bóng chuyền được tu sửa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Hiện, trên địa bàn xã có 100% các tuyến đường giao thông, nội đồng được bê tông hóa; trên 80% đường xã, đường thôn, liên thôn, các khu công cộng được trồng cây xanh, cây bóng mát; 80% các tuyến đường thôn, ngõ xóm được trồng hoa, cây cảnh, tường rào được trồng bằng cây xanh; 80% đường trục xã, trục thôn, xóm được trang bị thùng đựng rác hoặc bố trí điểm tập kết rác. Công tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm được duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Hệ thống thoát nước được xây dựng bảo đảm an toàn cho người dân; hệ thống các ao, hồ có lan can hoặc hàng rào bằng cây xanh, bảo đảm an toàn và mỹ quan.

Với mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, hội nông dân xã đã “cầm tay chỉ việc” giúp các hộ dân xây dựng khuôn viên sạch đẹp, phù hợp với vị trí, địa hình của mỗi gia đình. Đến nay, toàn xã đã có 738 hộ dân có nhà sạch, vườn đẹp đã góp phần tạo nên một Quảng Trung trù phú.

Với những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Trung không ngừng nỗ lực, phấn đấu mang đến diện mạo mới cho quê hương. Trong đó, không gian và cảnh quan môi trường thôn quê được đổi mới xanh, sạch, đẹp, an toàn... trở thành một miền quê đáng sống. Đây thực sự là niềm vui, niềm tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nơi đây.

Bài và ảnh: Công Quang