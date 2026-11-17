Di tích - Nơi ký ức và bản sắc được trao truyền

Trên miền đất địa linh nhân kiệt xứ Thanh, nơi mà bao lớp trầm tích lịch sử và văn hóa đã bồi đắp nên một kho tàng di sản vô cùng phong phú và giàu bản sắc. Từ những công trình kiến trúc cổ kính, những lễ hội truyền thống đến phong tục, tín ngưỡng độc đáo, mỗi di sản đều mang trong mình câu chuyện của lịch sử và văn hóa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả series “Xứ Thanh - Một miền di sản” để cùng bước vào hành trình khám phá, cảm nhận và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, đã và đang được trao truyền qua nhiều thế hệ và góp phần tạo ra nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa.

Lê Dung - Văn Hùng