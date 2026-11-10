Đèn trang trí đô thị thiếu thẩm mỹ, gây khó cho người tham gia giao thông

Việc đầu tư, lắp đặt đèn trang trí không chỉ đơn thuần đảm bảo tính mỹ quan mà còn mang đặc trưng của địa phương. Tuy nhiên, hệ thống đèn trang trí tại các đô thị của tỉnh Thanh Hóa lại đang bị “lạm dụng” màu sắc, thiếu thẩm mỹ, ảnh hưởng đến thị giác của người tham gia giao thông.

Hệ thống đèn trang trí trên đường Trần Phú, phường Hạc Thành.

Lạm dụng màu sắc đèn trang trí

Khoảng 19 giờ hàng ngày, hệ thống đèn trang trí trên đường Trần Phú - một trong những tuyến chính của phường Hạc Thành sẽ tự động kích hoạt.

Hệ thống đèn LED nhấp nháy với cường độ ánh sáng lớn, khiến người tham gia giao thông thường bị loá mắt, rất khó quan sát khi di chuyển gần.

Đèn trang trí trên đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành.

Ông Trần Văn Lâm, người dân phường Hạc Thành chia sẻ: “Nhiều hôm đi đến đoạn đường này, dù xe phía sau chỉ cách xe trước chưa đến 15m nhưng không thể nhìn rõ được xe đi phía trước do ánh sáng của đèn trang trí khá mạnh".

Video: Phỏng vấn ông Trần Văn Lâm, người dân phường Hạc Thành

Hệ thống đèn trang trí lạm dụng màu sắc không chỉ diễn ra ở một số tuyến đường trung tâm mà ở cả các tuyến đường trong khu dân cư, phía trước các nhà hàng...

Trước cửa nhà của nhiều hộ dân dọc theo các tuyến phố, có tình trạng “mạnh ai nấy làm”, đèn LED trang trí đủ màu liên tục nhấp nháy tạo thành bức tranh lộn xộn.

Đèn trang trí tại khu vực dân cư thuộc khu phố Đông Hương, phường Hạc Thành

Tại tuyến đường Lý Nam Đế, thuộc phường Hạc Thành, tình trạng các hộ dân sử dụng đèn trang trí thiếu thống nhất cũng diễn ra phổ biến.

Đèn trang trí trên đường Lý Nam Đế, phường Hạc Thành

Chị Tô Thị Hương, ở số nhà 380 đường Lý Nam Đế lý giải mỗi nhà có một màu đèn không giống nhau là tùy vào sở thích cá nhân.

Cũng theo chị Hương, kể từ khi lắp đèn nháy trang trí trên cây trước nhà đến nay gia đình không thấy cơ quan nào đến kiểm tra, nhắc nhở hoặc hướng dẫn phải thống nhất một kiểu đèn. Do đó, gia đình vẫn để đèn trang trí sử dụng.

Tăng cường quản lý đèn trang trí đô thị

Ngày 16/6/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND, quy định quản lý chiếu sáng đô thị; phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh.

Điều 8 của Quyết định nêu rõ: “Đèn chiếu sáng trang trí phục vụ khu vực sự kiện, lễ hội phải phù hợp với từng vị trí trang trí và yêu cầu về tổ chức không gian, cảnh quan kiến trúc đô thị theo quy hoạch, thiết kế; đồng thời phải đảm bảo tính thẩm mỹ cả ban ngày và ban đêm; các khung hoa văn trang trí, thiết bị chiếu sáng phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời"...

Đây chính là cơ sở pháp lý để Thanh Hóa quy hoạch, sắp xếp, đầu tư thay thế hệ thống đèn trang trí đảm bảo thống nhất, khoa học, thẩm mỹ.

Đèn trang trí trên đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành.

Ông Ngô Ngọc Thực, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa cho biết: “Hiện nay, đèn trang trí trên các tuyến đường trung tâm của phường Hạc Thành được bố trí với mật độ quá dày, thiếu thẩm mỹ, khoa học. Điều này thể hiện từ việc bố trí khoảng cách giữa các cột đèn, kiểu dáng đèn trang trí, loại bóng đến hoa văn, màu sắc, biểu trưng... Thực trạng này không chỉ làm giảm tính thẩm mỹ, phá vỡ kiến trúc cảnh quan ban đêm mà còn xuất hiện hiện tượng ô nhiễm ánh sáng”.

Video: Phỏng vấn ông Ngô Ngọc Thực, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

“Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về quy định quản lý chiếu sáng đô thị, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa sẽ cùng với Sở Xây dựng và UBND các phường, xã tham gia nghiên cứu xây dựng đề án chung mạng lưới hệ thống đèn chiếu sáng và đèn trang trí cho cả tỉnh. Trong đó, sẽ quy định cụ thể chủng loại, hình thức đèn, kích thước gắn với các tuyến đường cần thiết phải lắp đặt đèn trang trí. Đồng thời, phải đưa vào quy hoạch để có lộ trình đầu tư, đảm bảo thống nhất hệ thống đèn trang trí chung trên địa bàn tỉnh”, ông Thực nhấn mạnh.

Thanh Huyền