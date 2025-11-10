Đề nghị các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 14

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện số 29/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các Bộ (Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Xây Dựng, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ) và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk, đề nghị chủ động ứng phó với bão trên Biển Đông.

Hồi 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8-10m. Biển động dữ dội.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được dự báo ở vĩ tuyến 15,0-21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo). Vì vậy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động ứng phó.

Đối với các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão.

Công điện cũng lưu ý các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

