Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, không để vốn tồn đọng do chậm thủ tục

Ngày 20/10, Tổ công tác số 2 của UBND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, làm việc với các phường Hạc Thành, Quảng Phú, Hàm Rồng và Nguyệt Viên về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng (GPMB), thu ngân sách và xử lý tài sản công dôi dư.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của 4 phường là hơn 1.553 tỷ đồng. Đến ngày 16/10, các địa phương đã giải ngân hơn 487,7 tỷ đồng, đạt 31,4% kế hoạch; còn hơn 1.065 tỷ đồng chưa giải ngân.

So với ngày 2/10, số vốn giải ngân tăng gần 29,9 tỷ đồng, song tiến độ vẫn thấp so với yêu cầu.

Chủ tịch UBND phường Hạc Thành Lê Bá Hải báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.

Trong 4 địa phương, phường Nguyệt Viên có tỷ lệ giải ngân cao nhất, đạt 45,26%; phường Hạc Thành đạt 35,64%; phường Quảng Phú đạt 25,58%. Phường Hàm Rồng có tỷ lệ giải ngân thấp nhất, mới đạt 14,32%, không tăng so với đầu tháng 10.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mai Huy Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, nguồn vốn từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã mới giải ngân hơn 303,2 tỷ đồng trong tổng số hơn 1.271 tỷ đồng, đạt 23,85%. Tiến độ giải ngân nguồn vốn này chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn trong GPMB, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và khả năng tạo nguồn thu.

Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo tình hình triển khai dự án, những vướng mắc trong GPMB, bố trí tái định cư, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và tổ chức thực hiện. Công tác thu ngân sách, rà soát, sắp xếp và xử lý tài sản công dôi dư cũng được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu, chỉ tiêu đã đề ra. Việc bàn giao hồ sơ dự án từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực về địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí yêu cầu các phường rà soát từng dự án, xác định rõ khối lượng đã hoàn thành, khả năng giải ngân và những khó khăn cần tháo gỡ; phân công cụ thể trách nhiệm, thời hạn xử lý đối với từng nhiệm vụ.

Các địa phương cần chủ động phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh GPMB, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với khối lượng đủ điều kiện; không để vốn có khả năng giải ngân bị tồn đọng do chậm xử lý thủ tục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến phố Yên Vực, khu vực Tào Xuyên (cũ) giai đoạn 1, nay thuộc phường Nguyệt Viên.

Đối với các dự án khó khăn, không có khả năng giải ngân theo kế hoạch, các địa phương cần đánh giá sát tình hình, kịp thời đề xuất điều chỉnh, điều chuyển vốn theo quy định; ưu tiên nguồn vốn cho những công trình có tiến độ tốt, có khả năng hoàn thành trong năm. Cùng với đó, tăng cường quản lý thu, khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ đất; phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất và GPMB.

Về xử lý tài sản công dôi dư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng yêu cầu các phường khẩn trương rà soát toàn bộ trụ sở, cơ sở nhà, đất sau sắp xếp đơn vị hành chính; đánh giá hiện trạng, nhu cầu sử dụng và đề xuất phương án xử lý đối với từng cơ sở, tránh để tài sản bỏ không, xuống cấp hoặc sử dụng kém hiệu quả. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, các phường chủ động triển khai; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ khó khăn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Việc sắp xếp, xử lý tài sản công phải hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2026. Các phường đồng thời cập nhật, đối chiếu số liệu giải ngân thống nhất với Kho bạc Nhà nước khu vực XI, nâng cao trách nhiệm trong báo cáo và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế Dự án đường gom hai bên Đại lộ Hùng Vương, đoạn từ đường Thành Thái đến đường Trần Hưng Đạo, thuộc địa bàn phường Hàm Rồng.

Trước buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế một số dự án, gồm: Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến phố Yên Vực, khu vực Tào Xuyên (cũ), giai đoạn 1, nay thuộc phường Nguyệt Viên; Dự án xử lý sự cố sạt mái, tụt chân đê phía sông đoạn K54+325-K54+525 đê hữu sông Mã, thuộc phường Quảng Phú; Dự án đường gom hai bên Đại lộ Hùng Vương, đoạn từ đường Thành Thái đến đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Hàm Rồng.

Khánh Phương