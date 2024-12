Đẩy mạnh xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy

Nhằm đấu tranh làm giảm, đẩy lùi tệ nạn ma túy khỏi đời sống xã hội, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền các cấp triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không có ma túy”. Từ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Hội nghị triển khai Đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không có ma túy”, trên địa bàn huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2024-2025.

Qua rà soát, trên địa bàn xã Xuân Lập (Thọ Xuân) có 1 đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy, 8 đối tượng nghi nghiện ma túy. Thời gian qua, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng công an tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy. Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy... Cùng với đó, xã đã triển khai xây dựng Đề án “Xã Xuân Lập không ma túy, giai đoạn 2024-2025”, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành việc xây dựng xã không có ma túy. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống và kiểm soát ma túy; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Thọ Xuân, hiện có 3 thị trấn trọng điểm phức tạp về ma túy, 24/30 xã, thị trấn có người nghiện ma túy. Toàn huyện có 74 người nghiện, 127 người nghi nghiện, 25 người sử dụng và 125 người nghi sử dụng trái phép chất ma túy, đây là nguyên nhân phát sinh các điểm phức tạp về ma túy. Để đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng, như: vận động toàn dân tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống. Lực lượng công an thực hiện các đợt cao điểm, các kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở dịch vụ mà đối tượng nghiện có thể lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy...

Tính riêng năm 2024, lực lượng công an trên địa bàn huyện đã bắt 24 vụ, 57 đối tượng (xử lý hình sự 24 vụ/57 đối tượng), trong đó phá 2 chuyên án với 8 đối tượng, triệt xóa 4 điểm mua bán và phức tạp về ma túy... Cùng với đó, Công an huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không có ma túy”, trên địa bàn huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2024-2025. Hướng tới mục tiêu xây dựng 100% xã, thị trấn, huyện không ma túy theo tiêu chí của Bộ Công an...

Tại xã Cẩm Thạch (Cẩm Thủy), để ngăn ngừa, trấn áp tội phạm ma túy, lực lượng Công an xã đã tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, các thôn trên địa bàn tổ chức cho 100% người dân tham gia ký cam kết không phạm tội về tệ nạn ma túy; vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm về ma túy; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của xã và của các thôn, và tuyên truyền lưu động tại các thôn, trường học, công ty, doanh nghiệp về tác hại của ma túy. Triển khai xây dựng “Xã không ma túy” giai đoạn 2024-2025. Từ khi triển khai xây dựng “Xã không ma túy” đến nay, lực lượng Công an xã đã tăng cường rà soát các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, và đã đưa 7/8 đối tượng ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, còn 1 đối tượng đã được lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã cũng không có điểm, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy hoặc điểm, tụ điểm tổ chức, chứa chấp việc sử dụng ma túy, không còn đối tượng ma túy ở địa phương.

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, ngày 15/10/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai Đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025. Với mục tiêu, 27/27 huyện, thị xã, thành phố có 100% xã, phường, thị trấn đạt được các tiêu chí, đó là: 100% người nghiện ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn được phát hiện, có hồ sơ quản lý và tham gia các hình thức cai nghiện/điều trị nghiện phù hợp; có tổng số dưới 10 người nghiện ma túy ngoài cộng đồng và được quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ...

Để cụ thể hóa mục tiêu của đề án, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai tại các địa phương. Đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên tỉnh và trong tỉnh. Ngoài ra, thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, triệt phá các tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy. Kiên quyết điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm ma túy. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong xuất nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh...

Bài và ảnh: Trần Hằng