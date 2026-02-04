Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Đẩy mạnh nghĩa tình đồng đội, chăm lo cựu TNXP Thanh Hóa

Lê Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4/2, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và trao quà Tết cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đẩy mạnh nghĩa tình đồng đội, chăm lo cựu TNXP Thanh Hóa

Sáng 4/2, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và trao quà Tết cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đẩy mạnh nghĩa tình đồng đội, chăm lo cựu TNXP Thanh Hóa

Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh khai mạc hội nghị.

Năm 2025, đội ngũ cán bộ, hội viên Cựu TNXP tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp. Hội Cựu TNXP tỉnh phát động cuộc vận động viết về ký ức TNXP Thanh Hóa anh hùng và xuất bản 550 cuốn sách “Ký ức một thời hoa lửa TNXP Thanh Hóa anh hùng”, góp phần lưu giữ, giáo dục truyền thống cách mạng.

Đẩy mạnh nghĩa tình đồng đội, chăm lo cựu TNXP Thanh Hóa

Các đại biểu, dự hội nghị.

Hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” được đẩy mạnh: trao 550 suất quà cho hội viên khó khăn; hỗ trợ xây nhà cho 3 hội viên đặc biệt khó khăn; xây mới 27 nhà, sửa chữa 35 nhà tình nghĩa; Quỹ nghĩa tình đồng đội đạt hơn 10 tỷ đồng. Hội phối hợp giải quyết chế độ cho 900 cựu TNXP, tiếp tục rà soát hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách theo Quyết định 40/2011-TTg. Ban Công tác Nữ Cựu TNXP xây dựng quỹ nghĩa tình đạt 8,5 tỷ đồng.

Đẩy mạnh nghĩa tình đồng đội, chăm lo cựu TNXP Thanh Hóa

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, các cấp Hội tiếp tục huy động nguồn lực chăm lo hội viên khó khăn; tổ chức Đại hội Cựu TNXP xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031 xong trước 30/3, tiến tới Đại hội lần thứ V Hội Cựu TNXP tỉnh. Phấn đấu đến cuối năm 2026, tổng Quỹ nghĩa tình TNXP toàn tỉnh đạt từ 110 tỷ đồng trở lên, quỹ Ban Công tác Nữ đạt 12 tỷ đồng.

Đẩy mạnh nghĩa tình đồng đội, chăm lo cựu TNXP Thanh Hóa

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số nội dung quan trọng như: về đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ hội viên, giải quyết chế độ chính sách còn tồn đọng, quan tâm nhiều hơn đến hội viên đặc biệt khó khăn...

Đẩy mạnh nghĩa tình đồng đội, chăm lo cựu TNXP Thanh Hóa

Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc năm 2025 cho Hội Cựu TNXP tỉnh.

Nhân dịp này, Hội cựu TNXP tỉnh được Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2025; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đẩy mạnh nghĩa tình đồng đội, chăm lo cựu TNXP Thanh Hóa

Lãnh đạo Tập đoàn Tổng Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tặng quà Tết cho cựu TNXP

Nhân dịp này, Tập đoàn Tổng công ty CP xây lắp Điện lực Thanh Hóa trao tặng hơn 300 suất quà cho cán bộ, hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết ấm áp, nghĩa tình.

Đẩy mạnh nghĩa tình đồng đội, chăm lo cựu TNXP Thanh Hóa

Đẩy mạnh nghĩa tình đồng đội, chăm lo cựu TNXP Thanh Hóa

Lê Hà

Từ khóa:

#Hội Cựu TNXP tỉnh #Lực lượng TNXP #hội viên #Thanh niên xung phong #hoạt động #Triển khai nhiệm vụ #Hoàn cảnh khó khăn #Chế độ chính sách #Trao quà tết #Giải quyết

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 6/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hàm Rồng và phường Hạc Thành.
Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/2, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Mường Lý (xã Mường Lý).
Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Kinh tế
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNNMT về việc công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh