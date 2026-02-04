Đẩy mạnh nghĩa tình đồng đội, chăm lo cựu TNXP Thanh Hóa

Sáng 4/2, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và trao quà Tết cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh khai mạc hội nghị.

Năm 2025, đội ngũ cán bộ, hội viên Cựu TNXP tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp. Hội Cựu TNXP tỉnh phát động cuộc vận động viết về ký ức TNXP Thanh Hóa anh hùng và xuất bản 550 cuốn sách “Ký ức một thời hoa lửa TNXP Thanh Hóa anh hùng”, góp phần lưu giữ, giáo dục truyền thống cách mạng.

Các đại biểu, dự hội nghị.

Hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” được đẩy mạnh: trao 550 suất quà cho hội viên khó khăn; hỗ trợ xây nhà cho 3 hội viên đặc biệt khó khăn; xây mới 27 nhà, sửa chữa 35 nhà tình nghĩa; Quỹ nghĩa tình đồng đội đạt hơn 10 tỷ đồng. Hội phối hợp giải quyết chế độ cho 900 cựu TNXP, tiếp tục rà soát hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách theo Quyết định 40/2011-TTg. Ban Công tác Nữ Cựu TNXP xây dựng quỹ nghĩa tình đạt 8,5 tỷ đồng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, các cấp Hội tiếp tục huy động nguồn lực chăm lo hội viên khó khăn; tổ chức Đại hội Cựu TNXP xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031 xong trước 30/3, tiến tới Đại hội lần thứ V Hội Cựu TNXP tỉnh. Phấn đấu đến cuối năm 2026, tổng Quỹ nghĩa tình TNXP toàn tỉnh đạt từ 110 tỷ đồng trở lên, quỹ Ban Công tác Nữ đạt 12 tỷ đồng.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số nội dung quan trọng như: về đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ hội viên, giải quyết chế độ chính sách còn tồn đọng, quan tâm nhiều hơn đến hội viên đặc biệt khó khăn...

Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc năm 2025 cho Hội Cựu TNXP tỉnh.

Nhân dịp này, Hội cựu TNXP tỉnh được Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2025; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Lãnh đạo Tập đoàn Tổng Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tặng quà Tết cho cựu TNXP

Nhân dịp này, Tập đoàn Tổng công ty CP xây lắp Điện lực Thanh Hóa trao tặng hơn 300 suất quà cho cán bộ, hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết ấm áp, nghĩa tình.

Lê Hà