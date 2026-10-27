Đấu tranh, triệt phá tội phạm núp bóng doanh nghiệp

Doanh nghiệp (DN) đóng vai trò là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và đóng góp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, với vỏ bọc DN hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, ăn uống và giải trí, một số đối tượng có dấu hiệu lợi dụng hoạt động sản xuất, kinh doanh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Nhận diện đúng phương thức, thủ đoạn, chủ động rà soát và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng đang là giải pháp quan trọng để Công an tỉnh Thanh Hóa nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này.

Công an tỉnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Hoàng Mạnh Linh (Linh lùn).

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về đấu tranh với các đối tượng lợi dụng danh nghĩa DN để hoạt động phạm tội, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã rà soát, phát hiện Hoàng Mạnh Linh (SN 1987), biệt danh “Linh Lùn”, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Linh Khang, phường Đông Quang, có dấu hiệu bất minh.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Linh từng có quan hệ với một số đối tượng hình sự cộm cán. Năm 2011, Linh bị Tòa án Nhân dân TP Thanh Hóa (cũ) xử phạt 36 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” do tham gia vụ dùng súng bắn nhau tại khu vực cầu Đông Hương. Sau khi chấp hành án, Linh kinh doanh cầm đồ, cho vay lãi rồi thành lập Công ty CP Xây dựng Linh Khang, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ giải trí. Quá trình điều tra, công an phát hiện DN có dấu hiệu trốn thuế, liên quan đến hóa đơn, chứng từ và kê khai khống chi phí nhân công. Năm 2024, công ty kê khai 65 lao động, chi hơn 1,3 tỷ đồng tiền lương, nhưng nhiều người xác nhận không làm việc và không nhận lương. Ngày 8/9/2026, Phòng PC02, Công an tỉnh, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Linh và những người liên quan. Hiện, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Hoàng Mạnh Linh về tội trốn thuế và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hằng, Đào Thị Sen (là kế toán).

Qua công tác điều tra, xác minh các vụ việc trên địa bàn tỉnh, thủ đoạn đáng chú ý của một số đối tượng lợi dụng hoạt động DN để trốn thuế là kê khai khống chi phí nhân công. Theo Thiếu tá Đào Hữu Tuấn, Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng PC02, Công an tỉnh, cho biết: “Để tạo tính hợp thức cho hồ sơ, các đối tượng sử dụng thông tin căn cước công dân của người khác để lập danh sách lao động không có thật, kê khai tiền lương cao hơn thực tế chi trả, lập hồ sơ kế toán không phản ánh đúng bản chất giao dịch; sau đó hạch toán các khoản chi phí khống vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập DN nhằm giảm số thuế phải nộp. Đáng chú ý, hành vi vi phạm có thể được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa người điều hành DN, kế toán nội bộ và kế toán thuế. Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, các đối tượng có thể tiếp tục điều chỉnh, thay thế thông tin người lao động hoặc bổ sung hồ sơ nhằm che giấu sai phạm, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác minh và xử lý”.

Quá trình phát hiện, xử lý gặp khó khăn do hồ sơ, chứng từ được lập dưới hình thức hợp pháp, trong khi việc xác định tính chính xác đòi hỏi phải đối chiếu nhiều nguồn tài liệu và xác minh hoạt động thực tế. Các cá nhân liên quan có thể đảm nhiệm nhiều khâu khác nhau, gây trở ngại cho việc xác định vai trò, trách nhiệm của từng người. Bên cạnh đó, việc thay đổi, bổ sung hồ sơ, thông tin người lao động không chính xác hoặc thiếu chứng từ thanh toán tiền lương cũng ảnh hưởng đến quá trình xác minh. Vì vậy, lực lượng chức năng cần đối chiếu hồ sơ kế toán, dữ liệu thuế, chứng từ thanh toán và xác minh trực tiếp người lao động để làm rõ bản chất vụ việc, xác định hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý loại tội phạm này, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường chủ động nắm tình hình, rà soát các DN, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bất thường, kịp thời phát hiện và xác minh những vấn đề nổi lên. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan để trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, tập trung xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế; đối chiếu hồ sơ kế toán, bảng lương, chứng từ thanh toán và thông tin người lao động; làm rõ phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng cá nhân, đặc biệt là người trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm.

Với sự chủ động của lực lượng công an, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và ý thức trách nhiệm của cộng đồng DN, công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm núp bóng DN sẽ tiếp tục được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, thượng tôn pháp luật.

Bài và ảnh: Hoàng Mai