Đất đấu giá tăng cao: Nhu cầu thị trường hay “cò” thổi giá”?

Nhiều mặt bằng quy hoạch tại TP Thanh Hóa và các vùng lân cận được đưa ra đấu giá trong các tháng đầu năm 2025 có giá trúng tăng cao so với mức khởi điểm. Tình trạng này có phản ánh đúng nhu cầu đất ở của thị trường hay do “cò” đất tham gia đầu cơ, thổi giá.

Một mặt bằng dân cư mới hình thành ở huyện Hoằng Hóa. Ảnh: Lê Hợi

Từ tháng 1/2025 đến đầu tháng 6/2025 Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức thành công 19 cuộc đấu giá, trong đó có 15 cuộc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất (QSDĐ). Tổng giá khởi điểm của các tài sản được đưa ra đấu giá hơn 429 tỷ đồng, trong khi tổng giá trúng đấu giá đạt hơn 668 tỷ đồng, chênh lệch hơn 239 tỷ đồng so với mức khởi điểm. Kết quả này phản ánh hiệu quả trong công tác tổ chức đấu giá, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường đấu giá QSDĐ tại các địa phương trong tỉnh.

Giám đốc điều hành chi nhánh Nguyễn Ngọc Linh Chi nhận định: “So với năm 2024, số lượng mặt bằng quy hoạch đưa ra đấu giá có giảm do các yếu tố khách quan như quá trình chuyển tiếp chính sách theo Luật Đất đai năm 2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và việc ban hành bảng giá đất mới của UBND tỉnh. Tuy nhiên, thị trường đấu giá QSDĐ đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, số lượng người tham gia đấu giá tăng cao, giá trúng đấu giá tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực có vị trí thuận lợi, hạ tầng phát triển, nhu cầu sử dụng đất cao như TP Thanh Hóa, các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương”.

Qua tìm hiểu, một trong những nguyên nhân thúc đẩy thị trường là do việc điều chỉnh bảng giá đất theo hướng sát với giá trị thực tế sau thời kỳ sốt đất giai đoạn 2021-2023. Giá khởi điểm của nhiều lô đất trong các mặt bằng quy hoạch hiện đã được điều chỉnh giảm từ 10% đến 20%. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân có nhu cầu về đất ở tham gia đấu giá. Ngoài ra, sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư từ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sang bất động sản, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn cũng góp phần gia tăng sự quan tâm đến các cuộc đấu giá QSDĐ.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, vẫn tồn tại hiện tượng một số tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá với mục đích “đầu cơ”, tập trung vào các khu vực có tiềm năng sinh lời cao, thực hiện hành vi thổi giá, sau đó rao bán lại để hưởng phần chênh lệch. Thực trạng này tiềm ẩn nhiều hệ lụy, gây khó khăn cho người dân có nhu cầu thực sự về đất ở khi phải mua lại đất trúng đấu giá từ các trung gian với mức giá cao hơn thực tế.

Rao bán đất ngay sau phiên đấu giá QSDĐ tại một MBQH tại huyện Hoằng Hóa.

Thống kê từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn huyện Hoằng Hóa có 30 mặt bằng quy hoạch khu dân cư, với tổng số 1.109 lô đất được đưa ra đấu giá QSDĐ. Các mặt bằng tập trung tại các xã: Hoằng Đồng, Hoằng Phụ, Hoằng Thịnh, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Kim, Hoằng Tân. Kết quả đấu giá đã có 1.063 lô đất, với diện tích 172.187m2 đấu giá thành và tổng số tiền trúng đấu giá QSDĐ đạt hơn 2.004 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với giá khởi điểm. Đơn cử, tại xã Hoằng Thịnh 35 lô đất thuộc MBQH khu dân cư Bắc Đoan Vỹ được đưa ra đấu giá vào giữa tháng 5/2025 với giá khởi điểm của các lô đất chỉ từ 5 đến 9 triệu đồng/m2. Song, nhiều lô trúng đấu giá ở mức từ 14 đến 19 triệu đồng/m2, thậm chí một số lô vị trí đẹp có giá lên tới 20 đến 22 triệu đồng/m2.

Tại huyện Hậu Lộc, trung tuần tháng 5/2025, 137 lô đất thuộc khu dân cư mới thôn Hoa Phú, xã Hoa Lộc được đưa ra đấu giá. Đây là khu mặt bằng đẹp, đường giao thông mới, nhu cầu sử dụng đất của người dân địa phương cao. Tổng giá khởi điểm của các lô đất được xác định hơn 126 tỷ đồng; tổng giá trúng đấu giá các lô đất đạt mức 222 tỷ đồng. Đáng chú ý, phiên đấu giá mặt bằng này thu hút tới 1.212 hồ sơ tham gia đấu giá.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong những tháng đầu của năm 2025 thị trường bất động sản có nhiều khởi sắc, nguồn cung, lượng giao dịch bất động sản đều tăng so với cùng kỳ năm 2024. Tại Thanh Hóa, vài tháng trở lại đây thị trường bất động sản diễn ra sôi động. Nhiều phiên đấu giá QSDĐ tại các địa phương thu hút đông người dân tham gia, tỷ lệ đấu giá thành công cao, nhiều mặt bằng có giá trúng đấu giá cao hơn nhiều so với mức giá khởi điểm. Tuy nhiên, một số phiên đấu giá xuất hiện mức trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm khiến người dân không biết đâu là giá trị thật của bất động sản trong khu vực. Đáng chú ý, sau những phiên đấu giá thành công, phần lớn các lô đất được đưa ngay lên sàn giao dịch, mạng xã hội để rao bán. Điều này cho thấy, nhiều người tham gia đấu giá nhằm mục đích “đầu cơ”, bán lại hưởng chênh lệch. Nhiều người băn khoăn liệu đây có phải là hiện tượng sốt đất ảo khi mà giá bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực tế.

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo tập trung chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản và thanh, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng bất động sản. Trước những biến động của thị trường bất động sản, người dân cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ từng khu vực tăng giá là do có tiềm năng phát triển hay do làn sóng “sốt ảo” ăn theo việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Bài và ảnh: Việt Hương