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Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân

Văn Thọ (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với xã Thọ Phú tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” cho 150 người dân (có độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi) trên địa bàn.

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân

Sáng 21/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với xã Thọ Phú tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” cho 150 người dân (có độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi) trên địa bàn.

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng lái xe cho người dân xã Thọ Phú.

Tại chương trình, người dân được tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, như: đội mũ bảo hiểm đúng quy định; không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi đúng phần đường, làn đường; tuân thủ quy định về tốc độ và chú ý quan sát để chủ động phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân

Người dân xã Thọ Phú tích cực tham gia thực hiện kỹ năng lái xe trên sa hình.

Trong phần thực hành kỹ năng lái xe trên sa hình với các tình huống mô phỏng thực tế, người tham gia được hướng dẫn cách giảm tốc độ, dừng xe quan sát khi đến khu vực ngã ba, ngã tư; nhận biết biển báo hiệu đường bộ; thực hiện chuyển hướng, dừng xe, vượt xe đúng cách, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Việc đào tạo, bổ sung kỹ năng không chỉ giúp người dân củng cố kiến thức đã biết mà còn nhận diện, khắc phục những thói quen chưa an toàn khi điều khiển phương tiện. Qua đó, mỗi người nâng cao khả năng xử lý tình huống, hình thành ý thức chủ động phòng tránh tai nạn trong quá trình tham gia giao thông hằng ngày.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các địa phương và lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh triển khai các lớp đào tạo, tuyên truyền tại cơ sở, đưa chiến dịch đến từng thôn, bản, góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng của người điều khiển mô tô, xe gắn máy, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Văn Thọ (CTV)

Từ khóa:

#Kỹ năng lái xe #Đào tạo #Mô tô #người dân #Cảnh sát giao thông #xe gắn máy #xã Thọ Phú #Chương trình #trật tự an toàn giao thông #Chiến dịch

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