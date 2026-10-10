Đánh bại Hải Phòng, Thanh Hóa giành chiến thắng thứ hai tại V.League 2026/2027

Giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray của Hải Phòng ở vòng 3 LPBank V.League 1 - 2026/2027 chiều 10/10, CLB Thanh Hóa có thêm 3 điểm quan trọng, tạo cú hích tinh thần sau những kết quả không như mong đợi thời gian qua.

Đội hình ra sân của CLB Thanh Hóa.

Hành quân đến sân Lạch Tray, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đặt mục tiêu giành điểm trước Hải Phòng, đội bóng cũng đang gặp khó khăn trong giai đoạn đầu mùa giải. Với quyết tâm cao, các cầu thủ Thanh Hóa nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra khác biệt.

Phút 15, từ tình huống tấn công bên cánh trái, Matheus Martins xử lý khéo léo, vượt qua hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm chính xác, đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn trước 1-0.

Matheus ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không được duy trì lâu. Phút 19, sau tình huống bóng chạm tay Trịnh Văn Lợi trong vòng cấm, Hải Phòng được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Makaric đánh lừa thủ môn Tuyên Quang, quân bình tỷ số 1-1 ở phút 20.

Sau bàn gỡ, hai đội tiếp tục chơi quyết liệt với những pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. Thanh Hóa vẫn tạo được một số tình huống phối hợp đáng chú ý.

Phút 26, Guindo có cơ hội đối mặt nhưng không thể thắng được thủ môn Văn Toản.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải. Hải Phòng nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, trong khi Thanh Hóa duy trì sự tập trung, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công.

Damoth (phải) ghi bàn nâng tỉ số 2-1.

Phút 57, đội bóng xứ Thanh một lần nữa vượt lên dẫn trước. Matheus Martins có pha đi bóng vào trung lộ trước khi thực hiện đường chọc khe chính xác để Damoth băng xuống dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Văn Toản, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hóa.

Bị dẫn bàn, Hải Phòng gia tăng sức ép trong những phút tiếp theo. Đội chủ nhà liên tục tìm cách tiếp cận khung thành đội khách, nhưng hàng phòng ngự Thanh Hóa thi đấu tập trung, hóa giải các đợt tấn công.

Phút 73, sức ép vẫn được Hải Phòng duy trì, song những nỗ lực của đội chủ nhà chưa mang lại hiệu quả.

Matheus chơi năng nổ, ấn tượng bên hành lang trái.

Trong khoảng thời gian còn lại, Thanh Hóa tiếp tục bảo vệ lợi thế bằng lối chơi chủ động và kỷ luật. Hải Phòng dù rất nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn gỡ.

Giành chiến thắng chung cuộc 2-1, CLB Thanh Hóa có thêm 3 điểm quý giá trên sân khách. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng xứ Thanh hiện thực hóa mục tiêu giành điểm trước Hải Phòng mà còn tạo động lực quan trọng cho chặng đường tiếp theo tại V.League 2026/2027.

Hoàng Sơn