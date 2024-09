Đảm bảo kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ họp, chỉ đạo, điều hành trực tuyến về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký văn bản số 715/TTg-KSTT ngày 24/9/2024 về việc lãnh đạo Chính phủ họp, chỉ đạo, điều hành về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 về các giải pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát triển, hoàn thiện các kịch bản chỉ đạo, điều hành trực tuyến về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Cơn bão số 3 là một cơn bão lịch sử có sức gió mạnh và hoàn lưu bão rộng với lượng mưa lớn, đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại hầu hết các tỉnh, thành phố phía Bắc nước ta.

Trước tình hình bão lũ diễn biến phức tạp trong thời gian tới, nhằm ứng phó chủ động, linh hoạt và phục vụ lãnh đạo Chính phủ họp, chỉ đạo, điều hành kịp thời về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ điểm cầu Trụ sở Chính phủ tới điểm cầu các bộ, ngành, địa phương và trên thực địa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu:

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước điều phối, sẵn sàng phục vụ tổ chức các cuộc họp, chỉ đạo, điều hành trực tuyến của lãnh đạo Chính phủ tại Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các điểm cầu bộ, ngành, địa phương và thực địa.

Đồng thời, tiếp tục cùng các bộ, ngành, địa phương có liên quan phát triển, hoàn thiện các kịch bản chỉ đạo, điều hành trực tuyến; kết nối, tích hợp, cung cấp các thông tin, dữ liệu liên quan; tổ chức diễn tập các phương án điều hành trực tuyến phục vụ lãnh đạo Chính phủ họp, chỉ đạo, điều hành về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bảo đảm hạ tầng viễn thông tại thực địa

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương liên quan bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng các hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo Chính phủ họp, chỉ đạo, điều hành về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời, chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty: Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel), Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile bảo đảm hạ tầng viễn thông tại thực địa, các địa điểm gặp khó khăn phục vụ lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo, điều hành trực tuyến.

Bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam (vndms.dmc.gov.vn) và Hệ thống cơ sở dữ liệu thủy lợi Việt Nam để theo dõi dữ liệu thời gian thực về quan trắc (mực nước sông, lưu lượng nước, xả lũ...), công trình phòng, chống thiên tai, hồ chứa thủy lợi; hệ thống đê điều, giám sát tàu cá, hệ thống camera quan sát... và các thông tin, dữ liệu tổng hợp về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về cảnh báo lũ quét và sạt lở đất (luquetsatlo.nchmf.gov.vn), dự báo thời tiết, khí hậu, thủy văn, hải văn, dự báo bão, mưa lũ; dữ liệu viễn thám, bản đồ số; cập nhật thông tin từ các hệ thống thông tin của các tổ chức quốc tế ... với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin về tình hình điều độ điện lực quốc gia, cảnh báo mực nước tại các hồ chứa thủy điện quan trọng quốc gia (thuydienvietnam.vn) với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về phương án bảo đảm sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời cho các địa phương với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Quốc phòng bảo đảm đường truyền thông tin liên lạc chuyên dùng an toàn bảo mật từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (khi có nhu cầu).

Cung cấp, chia sẻ thông tin tổng hợp về tình hình điều động, tổ chức thực hiện, phối hợp giữa các lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công an bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về dân cư trên địa bàn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phục vụ công tác sơ tán người, phương tiện, tài sản, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bộ Y tế bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về thiết bị, vật tư y tế, y bác sĩ hỗ trợ các địa phương trong việc cứu chữa người bị nạn và xử lý vệ sinh môi trường để phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai, mưa lũ, ngập lụt với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Có thể sử dụng thiết bị bay không người lái để thu thập dữ liệu hình ảnh tại hiện trường

Các bộ, ngành, địa phương có liên quan bảo đảm hạ tầng, trang thiết bị để kết nối phòng họp trực tuyến (đến cấp xã); kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc, camera giám sát tại thực địa (trường hợp cần thiết có thể sử dụng thiết bị bay không người lái như Flycam/Drone để thu thập dữ liệu hình ảnh tại hiện trường) với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình tại cuộc họp.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước cử cán bộ đầu mối phối hợp trong công tác triển khai thực hiện, gửi thông tin về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 9 năm 2024.

Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành nhiệm vụ được giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 9 năm 2024./.

Theo VGP News